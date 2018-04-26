不懼貿易戰！波音第一季業績超預期 股價高開逾2%

波音 4 月 25 日公布第一季財報，第一季營收 EPS 均超預期，波音美股高開 2.41%，隨後受大盤拖累漲幅收窄至 1%。

財報指出，波音第一季核心 EPS 3.64 美元，預期 2.58 美元。第一季營收 234 億美元，超過市場預期的 222.3 億美元。

鑒於防務與民航行業支出的增長預期，財報預計，全財年核心 EPS 14.3~14.5 美元，市場預期 14.1 美元。

該公司的商用飛機和防務部門分別報 11% 和 11.3% 的營業利潤率，情況較去年有所改善。新開設的波音全球服務部門的營業利潤率則稍有下滑，至 16.3%，該部門主要提供備用零件、機體維護和其他服務。

Canaccord Genuity 分析師 Ken Herbert 接受彭博採訪時表示，隨著碳複合材料的「夢幻客機」波音 787 逐漸在市場上站穩腳跟，波音正試圖研發全新的機型。市場投資者的注意力也已經從緊盯波音的現金流，轉向關注更大的生產安排與市場風險層面。

波音財報稱，第一季波音 787 遞延成本下降至 247 億美元，去年第四季為 254 億美元。雖然自今年年初以來貿易戰擔憂陰雲密布，作為中國市場直接利益相關的波音也一度被輿論猜測為中美貿易摩擦的「犧牲品」，但實際上其第一季業務並沒有受到負面影響。

『新聞來源／華爾街見聞』