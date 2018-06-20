〈小米IPO〉德勤：小米煞停CDR不會影響香港IPO 但會影響定價

小米昨 (19) 日突然宣布推遲中國預託證券 (CDR) 上市計劃，隨後傳出估值下限被砍近半，外界擔心會否影響小米在香港的上市計劃。德勤估計不會影響小米在香港的上市申請，但在某程度上會影響計畫在港上市的定價取態。

小米昨天宣佈延發 CDR 後，外媒引述消息人士指，由於小米與中國監管機構在 CDR 估值方面存在爭議，小米已將其估值下調至 550 至 700 億美元 (約港幣 4317 億至 5495 億元)。對上一次傳出的小米估值下限為 700 億美元，在短短數周之內，已變成估值上限，而最新的下限 550 億美元，更只是曾經傳出過最高估值 2000 億美元的 1/4。

小米香港上市基礎投資者名單幾近確定，當中包括美國晶片製造廠高通 (Qualcomm) 認購 1 億美元，而招商局、順豐亦入圍基礎投資者名單，3 位基礎投資者 給予小米的估值上限均介乎 700 億至 850 億美元。

若以小米估值介乎 700 位至 940 億美元及 2019 年調整後預期盈利計算，其本益比可達 26.6 倍至 34.2 倍。而以同期數據所計算的蘋果公司本益比只有 14.5 倍，小米的本益比是對方的兩倍，令人質疑估值是否過高。

但《星島日報》統計發現，目前已在美國上市的 6 間中國互聯網概念股，本益最高為京東 (JD-US) 的逾 69 倍，而將會以 CDR 形式回歸 A 股的呼聲最高的百度(BIDU-US)，本益比亦有 26.85 倍，與小米以 700 億美元估值下限所計算得的本益比相當。

阿里巴巴 (BABA-US) 是另一眾望所歸的 CDR 股份，其本益比接近小米的預測本益比上限。至於微博 (WB-US) 及攜程 (CTRP-US) 的市盈率均高於小米，只網易較小米的低。

中證監上週五 (15 日) 點名指出，部分新上市的大陸新經濟股份，包括平安好醫生 (1833-HK)、眾安在線(6060-HK)、閱文集團(0772-HK)、易鑫(2858-HK) 及雷蛇(1337-HK)，股價均在上市後短期內跌破發行價，造成新經濟公司高估值泡沫，令投資者擔憂。因此，中證監將要求新經濟試點企業提交估值報告。

至於暫延發行 CDR，會否影響小米在香港的上市計畫。德勤全國上市業務組聯席領導合夥人紀文和的估計，中證監對該類公司的估值意見，不會影響香港的上市申請，但在某程度上會影響計畫在港上市的定價取態，包括即將在港招股的小米。

紀文和指出，CDR 是大陸一項重大的金融改革，若首個 CDR 令投資者蒙受損失，監管機構自覺難辭其咎，故首個 CDR 發行需要謹慎推行。至於對小米估值有所質疑，相信其中着眼點便是其硬件製造和互聯網業務對盈利貢獻之別。

香港《文匯報》引述市場人士表示，小米這次推遲發行 CDR 可能是好事，因其預期估值較高，等在港上市後價格到合理水平，屆時再發 CDR 對 A 股市場及投資者將更有利，籲市場耐心等待。

消息人士也向香港《明報》透露，由於 CDR 存在多個不確定因素，令小米決定先在香港上市，到合適時機時再發 CDR 回 A 股，並強調暫緩 CDR 上市與集資額、市盈率、估值等無關，小米十分重視香港資本市場，延遲發行 CDR 不會影響香港上市的時間表。