【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二下跌，因貿易戰憂慮加劇。道瓊斯指數下跌 1.1% 至 24,700 點；標準普爾指數下跌 0.4% 至 2,763 點；納斯達克指數下跌 0.3% 至 7,726 點。

油價週二下跌，因中美貿易爭端及 OPEC 會議可能決定增產。紐約 7 月期油下跌 1.2% 至每桶 65.07 美元。API 公布上週美國原油庫存下降。金價下跌，因美元走強。紐約 8 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,278.6 美元。

香港和內地股市週二大跌。各行業均走低，民航發展基金政策改變，首都機場（694.HK） 預計 2018 年收入將因此減少不超過 1.2 億元人民幣，股價大跌 25.3%，拖累航空股錄得較大跌幅；科網股亦跑輸大市，其中高偉電子（1415.HK）發布盈利預警，股價下跌 11.5%。個股方面，歲寶百貨（312.HK）與阿里巴巴旗下盒馬簽訂戰略合作協議，股價逆市上漲 13.6%；太古地產（1972.HK）作價 150 億港元售太古城中心第三及第四座，股價下跌 6.0%。恒生指數大跌 2.8% 至 29,468 點，國企指數大跌 3.2% 至 11,493 點，香港股市成交金額增加 35.1% 至 1,530 億港元。上證綜合指數大跌 3.8% 至 2,908 點，滬深兩市成交金額增加 31.7% 至人民幣 4,617 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 昨天開始招股的有才天下（6100.HK）孖展認購未足額。

◇ 國泰航空（293.HK）公佈與國泰港龍航空 5 月合併客、貨運量數據。客運方面，今年首 5 月載客量同比上升 1.4%，其中 5 月份同比下降 0.8%，遜於首 4 月，而 5 月份運載率則下跌 2.2 個百分點至 82.0%。貨運方面，今年首 5 月的載貨量按年上升 7.9%，其中 5 月份同比增加 8.2%，與首 4 月相若，而 5 月份運載率上升 2.3 個百分點至 68.6%。

◇ 基石控股（1592.HK）為香港第二大雲石及花崗石工程承建商（按 2016 年收益計），所佔市場份額約為 11.0%（五大公司佔總市場份額約 50.8%）。於 2017 財年末，未完成項目期未價值為 9,389 萬港元。2015-2017 年，公司收益分別為 2.1、2.2 及 2.2 億港元；股東應佔溢利分別為 4,378、2,737 及 2,527 萬港元。公司現未完成合約總值約 2.2 億港元，其中包括約 7,020 萬港元之石材銷售項目（2015-2017 年收入佔比低於 5% 但毛利率高於供應及鋪砌服務）。公司預計 2018 年淨利潤可能因上市開支及預期項目管理團隊壯大令員工成本增加而減少。公司今天起至 6 月 25 日招股，預計 7 月 4 日上市，招股價介乎 0.4-0.5 港元，淨集資額約 8,720 萬港元（招股價中位數，90% 配售），市值介乎 4.8-6.0 億港元，相當於 19.0-23.7 倍 2017 年市盈率。

◇ 藥明生物（2269.HK）大股東以每股 79.2 港元（較最後收盤價折讓 6.3%）配售 5,000 萬股（相當於現有股本 4.1%），其持股量將從 59.4% 下降至 55.3%。

◇ 中國財險（2328.HK）公佈 2018 年首 5 月原保費業務收入為人民幣 1,667 億元，按年增加 15.0%（5 月及首 4 月增速分別為 9.7% 及 16.3%）。

◇ 中國太保（2601.HK）公佈 2018 年首 5 月子公司中國太平洋人壽保險及中國太平洋財產保險原保費業務收入分別為人民幣 1,105 億元及 505 億元，按年增加 17.8% 及 17.2%（首 4 月增速分別為 18.7% 及 18.3%）。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)