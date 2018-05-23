FOMC會議紀要看點：如何看待通膨前景、殖利率曲線走勢

聯準會將於美東時間下午兩點（台北時間周四凌晨兩點）公布 5 月初 FOMC 會議紀要。

市場對此次紀要內容格外關注，因其將包含聯準會官員對於美債殖利率曲線前景、通膨等問題出現分歧的具體討論細節。

「對稱」的通膨目標

雖然在 5 月 1-2 日的會議上，FOMC 宣布維持政策利率不變，聯邦基金利率期貨合約區間仍為 1.50%-1.75%，但是，華爾街見聞注意到，聲明中兩次提到了「對稱」（symmetric）的通膨目標。

市場期待從此次會議紀要中看到聯準會官員對這一措辭背後的更多討論細節，從而更清晰地解釋聯準會對目前通膨預期所持的觀點。美銀美林認為，利率市場將本次聯準會會議聲明解讀為略偏鴿派。市場聚焦於聯準會提到通膨目標是「對稱」的，這意味著，聯準會可能容忍高於 2% 的通膨率。

聯準會在會議紀要中可能會解釋為什麼在本月 2 日的 FOMC 聲明中做出了如此變化，並再次在紀要中提及聯準會通膨目標的「對稱」性質。因為自 2017 年三月以來，聯準會在每次 FOMC 聲明中，都使用了這一術語。

關於 FOMC 會議，美國銀行資深經濟學家 Joseph Song 表示：

「我們聽說很多聯準會官員對於央行 2% 的通貨膨脹率很滿意。然而一些人擔憂，更高的通膨率會導致通膨預期回落，我期待能有一倍討論」。

通膨前景走勢如何

今年三月，FOMC 曾預測年末核心和整體通膨率將會達到 1.9%，而此次會議聲明稱，「整體通膨和剔除食品與能源的通膨都在靠近 2%。」市場普遍預計，第二次調息將在六月實施，且根據聯邦基金期貨合約定價，預計全年調息 3-4 次。

華爾街見聞曾提及，在過去六年的大部分時間中，聯準會採用的通膨指標都未達標，然而，聯準會傾愛的價格壓力指標顯示，在今年 3 月整體通膨率已達到了 2%，而核心通膨率，目前也觸及了 1.9% 的紅線水平。

如何看待收益曲線趨於平緩

除開通膨前景外，FOMC 會議的另一個爭論焦點則是如何看待收益曲線趨於平緩。

前聯準會工作人員、現位於康涅狄格州斯坦福德的 Point72 資產管理公司的 Dean Maki 認為「收益曲線是在預測回歸曲線是少數可靠的指標之一」，從目前情況來看，利差近幾周已收緊至 2007 年以來的最低水平。

聖路易斯聯邦儲備銀行行長 James Bullard、亞特蘭大的 Raphael Bostic 和明尼阿波利斯州長 Neel Kashkari 等委員會成員都指出，平緩的曲線是聯準會應該謹慎決定升息的原因。

然而，即將上任紐約聯儲的舊金山首席執行長 John Williams 和波士頓的 Eric Rosengren，則對此表示了不少擔憂。 John Williams 認為，聯準會手把手指導市場的時代已經接近尾聲。