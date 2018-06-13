美5月赤字年增66% 軍事、醫療、利息佔大宗

美國政府財政赤字在財年前 8 個月繼續擴大，反映了稅收收入減少與政府開支的成長。
美國財政部週二 (12 日) 表示，財政赤字從去年 10 月至今年 5 月的總金額為 5322 億美元，比去年同期的 4238 億美元還要高出 23%。
週二報告也顯示，2018 年 5 月份聯邦預算赤字為 1468 億美元，較去年同期增加了 66%。5 月政府收入年增率下降 10%，而支出增加了 11%。
在美國通過稅改案後，去年 10 月至 5 月期間的企業所得稅比 2017 財年前 8 個月下降了約 25%。同時，個人所得稅也減少，5 月份個人所得稅為 925 億美元，低於去年同期的 1040 億美元。
與此同時，支出比去年同期增加了許多，而軍事計劃、國土安全、醫療保險、和醫療補助成長最多。
此外，因債務過大導致利息成長。5 月份的美國債務利息達 320 億美元，而預計年債務利息將達 2330 億美元。美債務目前達 21 兆美元，評級單位 Moody's 也預計 2028 年將達 30 兆美元，造成升息的壓力。
今年春季美國國會預算處 (Congressional Budget Office，CBO) 預計財政年度的預算赤字將達到 8040 億美元，高於 2017 財年的 6650 億美元。
CBO 提高了對今年赤字的預估，主因為稅收減少將導致收入下降，而政府也加大了對軍事和國內項目的支出。2018 年財務年於 9 月 30 日截止。