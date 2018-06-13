盤前財經大事搶先讀2018年6月13日

今日操盤前瞻

股東會：台玻、台紙、智邦、美律、合勤控、江興鍜、信昌電、橘子、矽力 - KY、康友 - KY、網家

除權息：強生、基勝 - KY

增資股上市：奇力新

終止掛牌：美磊

上市櫃公司赴陸投資不再風光 三項指標同步衰退

金管會昨 (12) 日公布我國今年第 1 季上市櫃公司赴大陸投資情形，投資家數、累計投資金額與投資損益等三項指標同步都出現衰退，其中，投資家數較去年底減少 6 家，累計投資金額較去年底減少 101 億元，投資損益也比去年第 1 季減少 89 億元，證期局表示，主要是因為子公司營運不佳關掉所致。閱讀全文...

純網銀可能「三搶二」 金管會 6 月底召開公聽會

純網銀可能形成「三搶二」態勢，金管會昨 (12) 日表示，在政策諮詢期間，已收到各界提出許多意見，6 月底會召開公聽會，邀請相關銀行業者與科技業者、銀行公會代表參與，聽取大家意見。閱讀全文...

薪資所得減除和綜所稅扣除額修法 拚明年上路

財政部昨 (12) 日召開「檢討薪資所得減除特定費用及綜合所得稅扣除額」公聽會，會中聚焦檢討薪資所得減除特定費用和綜合所得稅扣除額等議題。財政部表示，與會者包括學者、公會、勞工團體等，共識程度高，所得稅法修正案會在下會期前送立法院，拚明年上路。閱讀全文...

北韓致力完全無核化 但內容語焉不詳

根據 CNBC 分析報導，北韓領導人金正恩週二簽署一份協議，確認了他那堅定且不可動搖的承諾 -- 朝鮮半島完全無核化。這聽來讓人振奮，然而在歷史性的川金會之前，許多專家便警告，北韓對無核化可能有不同的解讀。閱讀全文...

義大利根本不應加入歐元 若再陷危機 歐洲央行也救不了

根據 MarketWatch 分析報導，義大利金融業再度危機重重。當義大利總統暫時阻擋五星運動黨與聯盟黨合組聯合政府時，義國 10 年期債券殖利率大幅上升，一度突破 3%。現在看來，殖利率恐會進一步走高。可能讓義大利與歐元區陷入失控的危機之中。閱讀全文...



