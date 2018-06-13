想擺脫對蘋果單一客戶訂單的依賴 戴樂格的代價既痛苦且昂貴

對於過度倚賴蘋果訂單的供應廠商來說，若想要分散訂單過度集中的風險，最好就是研發難以複製的零組件；不然，就要爭取到更多的新客戶。

德國半導體廠商戴樂格 (Dialog) 大客戶蘋果將使用自製的電源管理晶片 (PMIC) 的，今、明兩年將對該公司砍單三成，來自蘋果訂單營收比重高達 77% 的戴樂格大受衝擊，上個月股價大跌。

至於本周傳出戴樂格有意收購的美國觸摸板技術開發商 Synaptics，同樣也受到蘋果砍單的重傷，因為蘋果下一代 iPhone 螢幕下方不再使用指紋掃描儀，而是使用前置 3D 傳感器，透過掃描用戶的臉部來解鎖設備。

戴樂格和 Synaptics 同受蘋果減單之苦。（來源：Bloomberg）

戴樂格公司原本是蘋果產品 PMIC 的獨家供應商，主打充電和藍牙低功耗技術，目前估值約 14 億美元，而 Synaptics 的估值約 16 億美元。據《CNBC》報導，Synaptics 3 月時曾向戴樂格提出每股 59 美元現金的收購價。

而曾在 2014 年傳出有意收購戴樂格的 AMS AG，這家奧地利晶片廠商採取的戰略相對來說是奏效的，儘管債務比率和同業相比極高，但在過去三年中融資收購擁有 3D 傳感器技術的公司。

現在 AMS AG 的努力得到回報，今年營收幾乎是 2016 年的三倍，而且 AMS 並非擴大矽基技術，而是轉向玻璃和砷化鎵等材料，為蘋果產品提供更多的保護零組件，隨著開創蘋果對零組件的新需求，AMS 的營收正在快速成長。

反觀戴樂格，似乎並未獲得難以模仿的設計和技術，無力挽救蘋果訂單大舉流失的窘境，卻以融資來收購同樣流失蘋果訂單的 Synaptics，恐怕只能突顯流失單一大客戶訂單的嚴重性。