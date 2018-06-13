台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月13日

大立光執行長林恩平昨（12）日表示，目前產能滿載，「7 月看得比較清楚，單子有比較多一點」，多鏡頭仍是手機趨勢，下半年三鏡頭設計案子也比較多。過去大立光對訂單能見度只有一個月，市場認為，林恩平昨天釋出產能滿載、7 月訂單多一點的說法，凸顯對後市樂觀。

聯電 8 吋晶圓代工產能供不應求，近期正式漲價，旗下對岸 8 吋廠和艦並將啟動三年多來最大規模擴產，幅度達 15%。業界透露，聯電這次採「一次漲足」，漲幅達二成，漲幅前所未見，加上大動作擴充和艦產能，透露對後市看好。

被動元件飆漲，勞工有福了！政府四大基金之一的勞動基金，其委外代操的勞退基金近 1 年來大舉加碼國巨、華新科、奇力新、環球晶及台勝科五大飆股，績效菲然。法人初估，勞動基金持有被動元件及矽晶圓兩大族群，坐上飆股特快車，五大飆股未實現利益逼近 300 億元大關。



經濟日報

大立光產能滿載

美 CPI 大增 提高升息預期

聯電啟動史上最大漲價

工商時報

川金會創歷史 但市場打哈欠

中興今日復牌 董事會全換人

勞退代操 搭上飆股特快車

聯合報

川金會歷史破冰

蔡總統：AIT 新館 美台關係穩固象徵

越南工潮擴大 台商戒備

蘋果日報

特斯拉 4 絕招 擺脫生產地獄

小 7 能運動 創投青睞

華碩交棒延後 施崇棠：還放不下

中國時報

電動機車夯 雙強爭霸戰開打

證交所建議 小額投資股利免稅

Q3 就業展望 台灣排名亞太第二

自由時報

綜所稅扣除額 建議增列長照、孕婦照顧項目

台幣盤整 金價來回測 1300 美元

未達經濟規模 聯芯今年續虧損