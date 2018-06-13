砂礫中的珍珠 10支你從未聽過但漲幅超過100%的美小型股

如果你投資美股，一定聽過蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US) 和 Visa (V-US) 等藍籌股。但是 Okta (OKTA-US) 呢？還是 Sunrun (RUN-US)？Twilio (TWLO-US) 曾經上市嗎？你大概都答不出來。

Alger Small Cap 焦點基金經理 Amy Zhang 說，原因是：這些小型股「出道多年，深藏不露，分析師不會注意，而華爾街無暇顧及」。

然而，他們相對低調的態度並沒有阻止它們成為華爾街今年股價漲勢最高的股票之一。據《彭博社》報導，所有這些企業的股價都漲了一倍，並且是小型股羅素 2000 股票指數中漲幅超過 100% 的公司之一。

2018 年才進行不到一半，羅素 2000 指數上漲 9.6%，遠高於大型標準普爾 500 指數的 4.2% 漲幅。

紐約紐華克金融公司 QMA 資深投資組合經理 Edward Campbell 在報告中寫道，這是「小型股當家」，因為這些小公司資本化程度較低。

小型股今年受益於政策轉變和地緣政治情緒。它們的稅負現在更低，增加了營收。另一個正面因素是，它們主要的營業額都在美國，而美國的經濟強勁，同時也將它們與目前的國際貿易衝突和關稅糾紛隔離開來。

隨著目前的優勢，小型股也具有原始潛在的吸引力。獨立市場研究公司 Market Realist CEO 兼首席市場策略師 JP Gravitt 表示，在未來幾年中買進小型股股票的投資人「其實可能正在押注一家未來的大公司」。

但在進入小型股市場前，投資人必須有風險意識，Gravitt 警告。羅素 2000 中有大贏家，也有大輸家。據《彭博社》報導，目前，該指數中約有 30 支股票跌幅超過 50%。

小公司的命運通常取決於少數關鍵客戶，因此失去一個大客戶可能就會損害業務。新產品永遠不可能出現，或者有前途的藥物無法通過監管機構的審查，或者一些管理失誤導致無法彌補的傷害。在某些情況下，這些小型企業花費大筆金錢爭取新客戶並銷售更多，但卻無法賺錢。

以下是投資人可以參考的羅素 2000 「成長 100% 贏家俱樂部」中的 10 支股票：

Intelsat 擁有 50 多顆衛星，提供航空旅客在飛行中使用移動設備上網。它讓新聞媒體和其他內容提供商能夠將其視訊節目傳輸給全球觀眾，並為無線用戶提供寬頻信號和連接。

2. Genesis Healthcare (GEN-US)，今年以來回報率：+214％

該公司經營著 450 多家養老院，並在 30 個州經營輔助銀髮族社團。其子公司還向 1600 多家醫療保健提供者提供專業護理，如復健和呼吸治療。

如果使用過 Uber 來搭乘或透過 WhatsApp 通訊或短信服務來保持聯繫，這些都是透過 Twilio 的雲端驅動通訊平台運作。該技術允許 app 用戶在 app 內部撥打和接聽電話和短信。在現實生活中，這意味著快速發送和接收消息，例如從 Uber 駕駛人獲得一段文字，乘客可以事先得知駕駛人的姓名和號碼，以及距離乘車上車點有多遠。

Immersion 以其在觸覺技術方面的創新而聞名，它將觸摸的力量延伸到數位世界。例如，該公司網站宣稱，通過觸覺技術，遊戲玩家能夠「感受到類似汽車 S 形大迴轉時的 G 力」。

以前被稱為 Taser International 的 Axon 已經擴大了其業務範圍，不再僅靠讓人暫時失能的武器。Axon 目前與執法部門保持密切的聯繫，因為警務人員越來越多地使用秘錄器和汽車行車紀錄器收集視頻證據。它還通過基於雲端計算的數位系統幫助執法官員管理證據。

6. Enova International (ENVA-US)，今年以來回報率：+ 128％

這家線上金融服務公司向透過傳統方式（銀行，儲蓄銀行，信用卡公司和其他貸方）獲得有限資金的借款人提供信貸。它為小企業和信用評級較差的消費者提供諸如短期貸款和信貸額度等。

一個網路原生、由醫生開發的減肥計劃，將來自教練身份的醫生反饋與營養均衡的膳食和補充劑相結合。

該公司設計並安裝住宅屋頂太陽能系統。Sunrun 使用家庭屋頂的衛星圖像設計系統，專注於清潔、綠色環保電力。

9. Loxo Oncology (LOXO-US)，今年以來回報率：+ 107％

這家生物製藥公司為癌症患者開發高度選擇性藥物。其藥物管道專注於獨特依賴於單基因異常的癌症，因此單一藥物有治療癌症的可能。

Okta 是一家身份管理公司，員工每天早上打卡時可能就與它們聯繫。它的雲端軟體協助企業管理員工的密碼，透過提供「單點登錄」體驗可即時登入所有 app。