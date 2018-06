凌華攜手友嘉開發新世代機器人作業系統 目標2025年達成逾200種產品

IPC 大廠凌華 (6166) 宣布與友嘉實業攜手「配合 5G 通訊之新世代機器人作業系統用於未來工廠研發計畫」(ROS2 toward Converged 5G for Factories of the Future;Rost5G),整合無線專網 5G 技術與 ROS2 資訊平台,提供即時控制和可靠通訊的系統架構,開創網通產業下一波成長機會與帶動工業 4.0 生態鏈發展,全面進化未來工廠輸出能量,目標在 2025 年達成 200 種以上智慧型機器人創新產品。凌華指出,隨著工業 4.0 概念普及,智慧製造邁入高度自動化,透過自主式移動機器人 (Autonomous Mobile Robot, AMR)、人機協同(Collaborative Robot, COBOT) 製造已是未來工廠的必要建置。當現代工廠導入各式自動化聯網生產設備,工廠數位化所需的網通系統需求與機具間的互聯共通介面標準也隨之提高。



5G 技術的工業無線通訊,可支援從人類、機器到感測器的各式通訊需求,達到高穩定性、降低傳輸延遲、拉長傳輸距離,同時可優化各式移動機具的機動性。機器人作業系統 ROS2(Robot Operating System2, ROS2) 提供高效率資料互傳中介層,已逐漸成為智慧型機器人的 API 標準。凌華更以 DDS(Data Distribution Service) 快速資料交換協議為骨幹,發展工廠一致性資料交換環境。



凌華董事長劉鈞指出,台灣製造業的技術實力向來有目共睹,由領先的 5G 通訊技術與國際開源 ROS2/DDS 平台,將領導跨產業整合 IT 資訊科技、OT 操作科技與 CT 通訊科技,打造出高競爭力的製造環境,建立智慧型機器人產業生態系,以實踐未來工廠的嚴格應用。



友嘉實業集團將建置示範產線,成立世界第一個以 ROS2 為基礎,可快速穩定進行資訊交換的未來工廠。友嘉實業技術長羅仁權表示,未來工廠將大量導入高彈性、互聯網、可動態調整的移動機具,以高效率生產不同的客製化產品。5G 技術通訊及 ROS2 /DDS 資訊平台在這時機點發展整合,將實現未來工廠的高效流暢應用。



有鑑於多數製造業仍停留在有限自動化階段,但高度客製化的需求卻日益增加,傳統且大量同款產品固定式生產模式已不敷使用;未來工廠需具備即時資料傳輸能力以提高產能,滿足多樣客製化需求。因此高彈性、互聯網、可動態調整的產線模式因應而生;如移動機具、機器人將大量被導入,來符合多樣產業的需求。當移動式設備越多,高可靠且即時的無線專網通訊系統架構更是關鍵重要。



凌華與友嘉實業積極參與並通過具相同目標的歐盟研究計畫,進行跨國跨領域的前瞻產業技術研發合作,整合發展未來工廠 ICT 垂直應用產品。凌華將整合人工智慧 (AI),發展視覺、感知、精密控制與即時通訊的機器人控制器,並以開放控制器平台建立智能製造新標準,讓 ROS2 成為移動式機器人的共通平台,並在 2025 年達成 200 種以上智慧型機器人創新產品,建立台灣在此領域的全球領導地位。