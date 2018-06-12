〈元大創富論壇〉台灣下半年景氣潛在三風險 央行升息機率低

元大金 (2885-TW) 今 (12) 日舉行創富論壇，旗下元大投顧首席經濟學家陳森林表示，展望下半年台灣經濟，主要有三個潛在風險，包括川普關稅壁壘風險、中國景氣不如以往強勁以及美國聯準會續升息等，而隨著外部風險升溫，預期下半年台灣央行升息機率低。

陳森林表示，今年 3 月美國總統川普祭出鋼鋁關稅，開啟全球貿易大戰，對金融市場投下巨大變數，而台灣高度仰賴出口，在外部風險快速升溫下，一旦大規模的課徵關稅政策實施，將不利後續景氣的發展。

觀察目前全球情勢，對於台灣而言，潛在風險包括第一川普為重振美國製造業，祭出的關稅壁壘政策；第二中國力求轉型之際，景氣動能恐不如以往強勁；第三美國財政缺口擴大、聯準會持續升息，新興市場面臨壓力。

面對外部風險，陳森林指出，台灣政府也提出三個「再平衡政策」，力保景氣維持穩健格局。其中包括出口市場再平衡，即尋找新市場，分散出口市場，例如推出新南向政策，以及內外需求再平衡，則適度擴張基礎建設，並推動企業加薪潮；最後為內外資金再平衡，引領資金回流，降低外資的倚賴，例如年初的優化稅制，調高外資股利所得扣繳率。

針對台灣央行升息態度，陳森林認為，隨著外部風險升溫，預期下半年台灣央行升息機率低，原因在於新台幣相對其他貨幣仍處強勢，此外，今年台灣經濟主軸為支撐內需，若央行實施升息，政策就相互牴觸。

台灣央行升息的時間點，應該會落在美國期中選舉之後，12 月底或是明 (2019) 年第一季。陳森林說，外部風險降溫，美國升息步伐可能會加快，台灣央行才有可能跟進啟動升息，且估計會採緩步升息步調，升息幅度為半碼。