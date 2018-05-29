凌華攜手NVIDIA 搶AI邊緣運算商機

邊緣運算解決方案供應商—凌華科技 (6166) 宣布已與顯示晶片大廠輝達 (NVIDIA) 簽訂 Quadro Embedded 合約，成為亞太唯一一家取得 Quadro Embedded 合約的工業電腦業者，在嵌入式垂直巿場積極布局 AI 邊緣運算 (AI at the Edge)。目前，凌華積極布署 AI 邊緣運算的領域，含蓋未來工廠、自主移動式機器人、電信與自動優化網路等，可望替未來營運成長注入新動能。近年來人工智慧應用大興，特別強調即時影像分析及辨識處理能力，需要在毫秒或微秒時間內迅速反應，對於邊緣運算需求極高。凌華董事長劉鈞表示：「凌華科技的核心能力在於能整合運動控制、影像視覺、感測、異質運算(CPU、FPGA 和 GPGPU) 和掌握 ROS 2 機器人作業系統等關鍵技術，在邊緣運已站有領先地位後，發展 AI 邊緣運算是必然之路。」



以協助客戶建構未來工廠為例，凌華目前已開發出數個概念性的 AI 邊緣運算示範。例如，採用 NVIDIA Jetson TX2 技術的工業用智能相機 (Smart Camera) 或智能平台，可利用 AI 技術更快速、精準地辨識物件瑕疵，為產品品質把關，並可用於改善製程，以提升良率、產能與產值。



又或搭配影像視覺與 ROS 2 機器人作業系統的自主移動式機器人，例如物料搬運機器人，能擺脫既定磁軌限制，可在廠房自由移動，執行任務而不相互碰撞，降低人工搬運，提高產線原料、產品搬運的時效與正確性，進而提升產能。當 AI 邊緣運算設備需提升辨識與判斷的準確度時，可將取得之資料回傳於搭載通用圖形處理器 (GPGPU) 的伺服器進行深度學習。



劉鈞指出，凌華在智能製造、軌道交通、網安與電信、國防安全、醫療等領域有長足的專業知識與經驗，引進 AI 技術，將有助於這些嵌入式垂直巿場快速發展 AI 相關應用，與 NVIDIA 的發展策略不謀而合，在志同道合的情況下，相信凌華科技與 NVIDIA 合作能碰撞出更多的火花。凌華的下一步是取得 Quadro 晶片發展相關技術，進而開發出各式商用的 AI 平台、嵌入式 MXM 圖形模組和顯示卡的產品。