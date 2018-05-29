凌華攜手NVIDIA 搶AI邊緣運算商機

邊緣運算解決方案供應商—凌華科技 (6166) 宣布已與顯示晶片大廠輝達 (NVIDIA) 簽訂 Quadro Embedded 合約，成為亞太唯一一家取得 Quadro Embedded 合約的工業電腦業者，在嵌入式垂直巿場積極布局 AI 邊緣運算 (AI at the Edge)。目前，凌華積極布署 AI 邊緣運算的領域，含蓋未來工廠、自主移動式機器人、電信與自動優化網路等，可望替未來營運成長注入新動能。近年來人工智慧應用大興，特別強調即時影像分析及辨識處理能力，需要在毫秒或微秒時間內迅速反應，對於邊緣運算需求極高。凌華董事長劉鈞表示：「凌華科技的核心能力在於能整合運動控制、影像視覺、感測、異質運算(CPU、FPGA 和 GPGPU) 和掌握 ROS 2 機器人作業系統等關鍵技術，在邊緣運已站有領先地位後，發展 AI 邊緣運算是必然之路。」
以協助客戶建構未來工廠為例，凌華目前已開發出數個概念性的 AI 邊緣運算示範。例如，採用 NVIDIA Jetson TX2 技術的工業用智能相機 (Smart Camera) 或智能平台，可利用 AI 技術更快速、精準地辨識物件瑕疵，為產品品質把關，並可用於改善製程，以提升良率、產能與產值。
又或搭配影像視覺與 ROS 2 機器人作業系統的自主移動式機器人，例如物料搬運機器人，能擺脫既定磁軌限制，可在廠房自由移動，執行任務而不相互碰撞，降低人工搬運，提高產線原料、產品搬運的時效與正確性，進而提升產能。當 AI 邊緣運算設備需提升辨識與判斷的準確度時，可將取得之資料回傳於搭載通用圖形處理器 (GPGPU) 的伺服器進行深度學習。
劉鈞指出，凌華在智能製造、軌道交通、網安與電信、國防安全、醫療等領域有長足的專業知識與經驗，引進 AI 技術，將有助於這些嵌入式垂直巿場快速發展 AI 相關應用，與 NVIDIA 的發展策略不謀而合，在志同道合的情況下，相信凌華科技與 NVIDIA 合作能碰撞出更多的火花。凌華的下一步是取得 Quadro 晶片發展相關技術，進而開發出各式商用的 AI 平台、嵌入式 MXM 圖形模組和顯示卡的產品。
邊緣運算解決方案供應商—凌華科技 (6166) 宣布已與顯示晶片大廠輝達 (NVIDIA) 簽訂 Quadro Embedded 合約，成為亞太唯一一家取得 Quadro Embedded 合約的工業電腦業者，在嵌入式垂直巿場積極布局 AI 邊緣運算 (AI at the Edge)。目前，凌華積極布署 AI 邊緣運算的領域，含蓋未來工廠、自主移動式機器人、電信與自動優化網路等，可望替未來營運成長注入新動能。近年來人工智慧應用大興，特別強調即時影像分析及辨識處理能力，需要在毫秒或微秒時間內迅速反應，對於邊緣運算需求極高。凌華董事長劉鈞表示：「凌華科技的核心能力在於能整合運動控制、影像視覺、感測、異質運算(CPU、FPGA 和 GPGPU) 和掌握 ROS 2 機器人作業系統等關鍵技術，在邊緣運已站有領先地位後，發展 AI 邊緣運算是必然之路。」