方舟「木頭姐」最新研報再次押注未來！不懂人形機器人將錯過下一個特斯拉

鉅亨網新聞中心 2025-06-21 19:10

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根據方舟投資（ARK Invest）最新發佈的《2025 年重大構想》（Big Ideas 2025）報告，人形機器人將成為自動化的下一波顛覆性力量。

方舟稱，人形機器人將成為自動化的下一波顛覆性力量。(圖：Shutterstock)

方舟指出，相較於傳統自動化僅能處理重複且專業的任務，人形機器人具備處理「通用性任務」的能力，有望實現體力勞動與經濟產出的脫鉤，全面提升生產效率與企業競爭力。

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人形機器人有望全面提升生產效率與企業競爭力。(圖：REUTERS/TPG)

傳統工業機器人雖能執行車體焊接與電子組裝等專業任務，但在人類日常環境中應對多變任務的能力仍有限。相對地，人形機器人具備模仿人類形體的能力，能夠在餐廳、醫院、倉庫、飯店等空間靈活執行複雜工作，正逐步走入主流應用場景。

方舟表示，目前已有多款人形機器人進入實測或商用階段，全球已湧現多個實例，包括特斯拉 (TSLA-US) 的 Optimus、Sanctuary AI 的 Phoenix、Figure AI 的 Figure 02 以及波士頓動力公司的 Atlas，每一款機器人都能在各行各業中執行日益複雜的實體任務。

人形機器人加速商業化三大關鍵推動

根據方舟的分析，有三大趨勢正促成這波人形機器人熱潮：

AI 技術突破：語言模型、電腦視覺與神經網路技術使機器人能自然與人互動，特斯拉領先開發 Optimus 即為典範。 零組件成本下降：感測器、運算晶片，如超微半導體 (AMD-US) 與輝達 (NVDA-US) 提供的 GPU，成本大幅降低，讓開發與採購門檻不再高不可攀。 全球勞動力短缺：面對人口老化與缺工壓力，人形機器人成為各產業解方。

機器人實現生產力飛躍：讓勞動與產出脫鉤

此外，方舟表示，人形機器人不僅可能取代現有的自動化設備，也更有望透過將無償的家務和非正式勞動轉化為以市場為基礎、能創造收入的活動，從而開闢全新的市場。

如同洗衣機曾大幅減少家務時間，方舟投資認為人形機器人將在醫療照護、物流作業、餐飲清潔等高人力成本場景中，大幅提升效率，並創造新的經濟模式。

根據報告，隨著人形機器人單位價格預期持續下降，各產業的採用速度將呈指數成長，推動類似於智慧型手機與電動車的技術擴散曲線，成為下一個大眾級科技產品。

方舟指出，過往自動化多為大型製造業的專利，中小企業難以負擔高額設備費用。，但人形機器人首度提供小型企業也能採用的彈性自動化方案，將助力中小企業降低人力成本，實現規模化經營。

方舟估計，在美國，僅是洗碗、清潔等日常家務的自動化，每年就有高達 2,500 億美元的新增市場潛力。透過人形機器人處理這些任務，可望將「隱形勞動」轉化為正式經濟產出。

機器人成解決勞動力短缺的多產業應用

此外，人形機器人也能有效填補人口老化與勞工短缺造成的人力缺口，包括：

Optimus 應用於居家照護

直覺外科 (ISRG-US) 推出手術輔助型機器人應對醫療人力荒

亞馬遜 (AMZN-US) 、Symbotic (SYM-US) 在物流倉儲導入 AI 機器人減少人力依賴

Deere & Co.、泰瑞達 (TER-US) 推動農業與製造自動化進程