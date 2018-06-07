這次新興市場拋售 與1997年亞洲金融風暴有什麼不同？

針對近期的新興市場遭拋售情況，《彭博社》採訪資深經濟學家 Paul Gruenwald 的看法，他在 1997 年亞洲金融風暴時，於國際貨幣基金組織的阿根廷組工作，之後被指派前往南韓，他現任工作為 S&P 評級的首席亞太經濟學家。

以下為彭博社與 Gruenwald 的電子郵件往返節錄：

此波新興市場拋售是危機醞釀還是修正？

目前新興市場的緊張局勢，反映出美元走強和美國升息的影響，這兩者代表著美國經濟相對強勁。而具有高度外部融資需求、大量美元計價債務和依賴外資的國家將受到最大影響，但不同的市場正面臨著不同的問題，在這種假設下不應該會出現危機。

若市場變色，強大的基本面是否重要？

如果市場具有區別性，那麼基本面較強的新興市場國家應該會沒問題，但情況並非總是如此。但是，這種普遍的無差別走低風險，通常是短暫的，因此具有良好基本面的國家 - 包括外匯存底充足的國家 (例如 2008-09 年的韓國)，應該能夠渡過難關。

你對債市感到擔憂嗎？如果有，你能詳細說明擔憂的點嗎？

如果資金狀況變得緊張，或是利率上漲速度超過預期，那麼債務的水平會變得更令人擔憂，可能導致償債利息上升過快的問題，這可能使得投資者在其他商品和服務上的支出減少。但這種情況可能需要更快的貨幣政策正常化，才可能發生。

中央銀行的獨立性將面臨風險嗎？

我不這麼認為，央行可能需要結合更高的國內利率和動用外匯存底，來面對挑戰，但這並不一定會影響他們的獨立性，除非是政府要求他們這樣做。

你最擔憂的點是什麼？誰是新興市場最脆弱的？

我們無法提出國家名單，但我們可以列出一些特徵清單。我們可以看到，在亞太地區中，在 2013 年「削減恐慌」(taper tantrum) 受影響最嚴重的印度和印尼，這次的表現比較好，他們的經常帳赤字問題減輕，儘管他們還是面臨一些壓力，而進行升息。

你如何描述現今與 1997 年的情況？

我認為現在的新興市場更有區別性，在過去，我們會看到新興市場資產遭全面拋售，有時甚至會連帶影響表現較好的經濟體，隨著傳遞的訊息越來越廣泛，市場更具區別性視是一件好事。