〈EM升息壓力現〉印尼央行疾呼有升息壓力 Fed應注意升息對他國影響

《彭博社》報導，印尼新任央行總裁 Perry Warjiyo 加入印度央行總裁 Urjit Patel 的陣營，呼籲聯準會 (Fed) 需更加關注美國升息以及全球貨幣緊縮政策，對新興市場所造成的影響，許多新興市場國家為了捍衛該國貨幣，正承受需升息的壓力。

印尼央行總裁 Perry Warjiyo 在就任後，首度接受國際媒體的采訪，他表示聯準會的縮表政策，已成為全球新興市場央行所面臨的關鍵問題。印度央行總裁 Urjit Patel 在本週稍早發表了類似評論，他認為減緩經濟刺激退場的步伐，會支持全球成長。

Warjiyo 接受專訪時指出：「我們知道每個國家都必須根據國內的情況，來決定他們的貨幣政策，但是你必須要考慮到將對其他國家所造成的影響，特別是對新興市場的影響。」

印尼、印度已遭 Fed 拉動，進入升息循環

隨著聯準會持續採取緊縮政策，並且下週將再度升息 1 碼，新興市場資產面臨遭再度拋售的窘境。印尼央行已兩次上調利率以支撐其貨幣，而印度央行則是在 6 日進行 4 年來首度升息，將政策利率上調 1 碼至 6.25%。

Warjiyo 認為，溝通非常重要，他希望聯準會能更清楚地傳達其政策意圖，以便其他市場能夠了解並做出適當反應，其他央行在進行政策制定時，也可預先將聯準會的政策列入考慮。

美元是王道

日本和歐洲的政策正常化，將帶來更多的市場不確定性。Warjiyo 表示，雖然目前「美元是王道」，但明年美元可能會失去這種霸主地位。

Warjiyo 指出，日本、歐洲和美國都有能力影響全球的利率和匯率，美國早一步開始進行政策正常化，所以目前對全球金融市場影響較大，但當日本和歐洲追上正常化腳步，美國和美元將不會是唯一的霸主。

印尼貨幣政策

印尼央行上週舉行臨時會議，將基準利率上調了 25 個基點至 4.75%，以防止印尼盧比走跌。Warjiyo 週三 (6 日) 表示，針對金融市場的不確定性進行預先防範，央行因此能夠穩定貨幣匯率，並補充道，如果財務和經濟條件允許，可能會進行更多次的升息。

在新興市場資產拋售潮中，印尼為亞洲受影響最嚴重的經濟體之一，自 3 月底以來投資者拋售了近 19 億美元的政府債。印尼央行重度依賴外匯存底，自 1 月底以來，已挪用 70 多億美元的外匯存底，以支撐印尼盧比走勢。

Warjiyo 於 5 月 24 日上任以來，印尼盾兌美元匯率上漲約 2%，為亞洲表現最好的貨幣之一。截止 7 日中午 12 點，美元兌印尼盧比匯率報 13873.00 兌換 1 美元。