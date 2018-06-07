〈EM升息壓力現〉 El-Erian警告 新興市場骨牌下一個倒的恐是巴西

玩過骨牌嗎？輕推一張就會連環倒，直到全體趴下才停止。新興市場骨牌的第一張是阿根廷，接著土耳其，那麼下一張會是....... 巴西嗎？

由於美國聯準會 (Fed) 仍持續執行升息循環，在 Fed 緊縮貨幣政策的場景之下，美債與新興市場債券的利差，仍在逐步縮小。而不斷收斂的風險溢價，此前已引動了阿根廷、土耳其、埃及等體質較弱之新興市場，出現嚴重資本外流，甚至阿根廷更曾在兩週內，絕望式升息 600 個基點，竭力阻擋資金流出。

在阿根廷、土耳其股匯狀況稍穩之後，現在似乎輪到巴西感受到壓力。

週三 (6 日) 巴西幣里爾領跌主要貨幣，合計近兩個交易日貶幅達 2.72%，累計今年來跌幅更是高達 16.30%，市場經濟學家直言，在 Fed 升息壓力下，巴西資本外流的狀況，確實相當令人擔憂。

安聯首席經濟顧問、PIMCO 前共同執行長 Mohamed El-Erian 週三 (5 日) 暗示，即使巴西央行額外提供 15 億美元的互換合約以拯救匯率，但恐怕仍是難以阻擋當前巴西里爾的貶值趨勢。

El-Erian 在推特上表示，「巴西決策者正處於一個棘手的位置，幾乎沒有犯錯的餘地。」

在巴西央行出手干預之前，阿根廷、土耳其、印度和印尼央行也都做了相同動作。雖然印度和印尼央行已經遏制了部分虧損，但阿根廷、土耳其和現在的巴西貨幣仍處於危險狀況，遭遇今年全球領導的拋售潮。

這並非 El-Erian 頭一回對該資產類別發出警告，他上個月也呼應哈佛大學經濟學家 Carmen Reinhart 的說法，稱新興市場的風險正在攀升。

他表示，「油價上升 + 升息 + 美元上漲，這市場上的三連發持續測試幾個新興市場『自我保險』的能力，以及他們的經濟政策反應能力。」