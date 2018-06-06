AI躍居投資主流 精準醫療基金募集61億元

國內投信業今年來掀起 AI 人工智慧相關基金募集熱潮，其中，第一金投信發行的第一金全球 AI 精準醫療基金於 5 月底報請成立，募集金額達 61 億元，並成為繼機器人、FinTech 金融科技後，旗下第三檔 AI 系列基金，突顯 AI 正躍居當前投資主流趨勢。

第一金全球 AI 精準醫療基金經理人常李奕翰表示，AI 技術突飛猛進，為各行各業帶來翻天覆地的變革，新趨勢與大商機隨之浮現，迅速成為投資市場的當紅炸子雞。

李奕翰表示，以 AI 精準醫療為例，即聚焦醫療導入 AI 後的新商機，如：IBM Watson 人工智慧輔助醫療系統、基因定序和檢測、微創手術、影像判讀、遠距醫療和照護等。

常李奕翰強調，有別於傳統生技醫療基金，未來會將 90% 資金布局在上述的突破式創新，完整掌握醫療產業的變革機會。

李奕翰表示，雖然從近期整體國際金融大環境觀察，目前市場仍面臨些許不確定因素，包含：美國聯準會可能在年中進行第 2 次升息、中美貿易戰爭後續發展、美國與北韓領導人會面、美俄在西亞的政治角力，以及接下來的 G7 高峰會議等，都可能造成短期波動較為劇烈。

不過，常李奕翰認為，從產業面觀察，自 2015 年美國前總統歐巴馬宣布進行精準醫療計畫後，許多已開發國家及發展中的大國紛紛跟進，國際投融資資金亦大舉進入，全球科技大廠也紛紛跟進與 AI 精準醫療高度相關的預防、診斷、照護產業。

常李奕翰強調，部分治療型產業，如：製藥、生技等，受到美國健保藥價政策影響，股價明顯震盪，但符合 AI 精準醫療的預防、診斷和照護則不受影響。尤其，透過事前的預防管理，來降低病發時的治療成本，完全符合各國長遠利益，因此短期若出現系統性風險，反而是逢低承接的好時機。