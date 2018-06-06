國際變數多 看好陸股資金題材 投資聚焦股債平衡基金

美中貿易問題揮之不去，持續牽動市場投資信心，法人表示，回歸基本面來看，中國經濟數據表現亮眼，持續帶動企業獲利成長，加上目前陸股估值合理，又有長線資金題材助陣，因此，看好陸股有望向上攻堅，建議若擔心市場波動的投資人，可聚焦中國股債平衡基金，穩健參與長線走升趨勢。

摩根中國雙息平衡基金經理人應迦得表示，美中貿易談判過程反覆，陸股 6 月以來走勢未如原先預期強勢，而美國總統川普日前表示將於 15 日前，公布對進口中國商品徵稅的最終清單，並於 6 月底前宣布對中國投資新限制與強化出口管制等措施，此舉不僅打破市場對兩國初步達成協議的預期，導致美中最新一輪經貿談判再陷僵局。

不過，撇開美中貿易爭端，應迦得認為，中國經濟基本面表現良好，最新 5 月官方 PMI 指數優於市場預期，更創下 8 個月來新高水位，而經濟基本面續強，也為海外中資股獲利引擎再添薪柴。

此外，目前陸股估值重回 2 年低點，加上 A 股納入摩的資金題材持續發酵，應迦得建議，若投資人看好陸股，但擔心市場波動的話，可以強化投資組合收益、聚焦中國平衡基金，由債息和股息做收益保護，透過穩健參與 A 股納摩的長線題材，是現階段投資中國的首選標的。