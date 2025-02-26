〈美股盤後〉消費者信心大降 標普連四跌

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-02-26 05:29

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根據美國經濟評議會 (The Conference Board) 公布數據，美國消費者信心指數在 2 月大幅下滑，創 2021 年 8 月以來最大單月跌幅，顯示美國消費者信心明顯轉弱。

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短期預期指數暴跌 11.3%，遠低於與經濟衰退相關的關鍵水準，反映出美國民眾日益擔憂川普政府政策可能帶來的負面經濟影響。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 周二表示，當前的不確定性需要審慎的貨幣政策來應對。

根據 LSEG 數據，市場預期聯準會將在今年上半維持利率不變，暫不啟動降息。

芝加哥期權交易所 (CBOE)「恐慌指數」VIX 飆升至 1 月 27 日以來的最高水平，顯示市場風險情緒升溫。

投資人為尋求安全轉向美國公債市場。10 年期債券殖利率跌破 4.3%，觸及去年 12 月以來最低水平。

另一方面，川普周一宣布，對加拿大與墨西哥進口產品的關稅仍將如期在 30 天寬限期結束後生效。白宮並計劃收緊對中國半導體出口的限制，加劇市場對貿易摩擦升級的擔憂。

投資人聚焦輝達定於周三盤後發布的財報，以獲取有關 AI 產業健康狀況的更多見解。 該股 2025 年已跌近 5%，表現遜於大盤。

美股周二 (25 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 159.95 點，或 0.37%，收 43,621.16 點。

那斯達克指數下跌 260.54 點，或 1.35%，收 19,026.39 點。

S&P 500 指數下跌 28 點，或 0.47%，收 5,955.25 點。

費城半導體指數下跌 114.66 點，或 2.29%，收 4,888.88 點。

NYSE FANG + 指數下跌 204.70 點，或 1.56%，收 12,901.77 點。

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王幾乎全倒。Meta (META-US) 下跌 1.59%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.024%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.14%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.51%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.042%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.19%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.09%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.31%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.17%。

企業新聞

製藥商禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 宣布在美國以折扣價推出減重藥物 Zepbound 高劑量版本，股價走高，終場收漲 2.3%。

Adobe(ADBE-US) 將首次在手機上推出 Photoshop 應用程式，並提供免費版與每月 7.99 美元 (約新台幣 252 元) 訂閱費的進階付費版，這是該應用程式迄今最優惠的訂閱價格。該股周二收低 0.23%。

華爾街分析

Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 表示，「這顯然是避險情緒濃厚的一天，也是整個 2 月市場避險氛圍的延續。」「許多企業對於消費支出的未來走向持謹慎態度，而今天的消費者信心數據進一步驗證了這點。」

Tuz 指出，政治環境也令市場情緒進一步承壓。「近期的頭條新聞都相當聳動…… 因此消費者或是企業都選擇暫時觀望，等待局勢明朗後才做出重大採購或商業決策。」並補充道，「現在有很多理由讓人選擇暫緩購買，包括股票在內。」

繼上周發布了一系列疲弱數據後，最新消費者信心指數亦低於經濟學家預估，Baird Private Wealth Management 投資策略師 Ross Mayfield 表示，「這些所有因素加在一起，讓市場開始質疑過去幾年來支撐美國經濟實力的兩大關鍵動能——消費者與就業市場是否依然穩固，」