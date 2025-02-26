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美2月消費者信心大幅下滑 交易員估Fed六月重啟降息

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-26 03:00

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美2月消費者信心大幅下滑 交易員估Fed六月重啟降息(圖：REUTERS/TPG)

根據路透周二 (25 日) 報導，隨著美國本月消費者信心大幅下降且通膨預期上升，市場交易員預估聯準會 (Fed) 可能會在 6 月重啟降息，並可能在 9 月再次降息。

美國 2 月消費者信心指數大幅下滑，根據美國經濟評議會 (Conference Board) 的調查，這是 3 年半以來的最大降幅，顯示美國民眾對於總統川普政策對經濟影響的憂慮日益加劇。與此同時，消費者的平均通膨預期上升至 6%，為 2023 年 5 月以來的最高點。


目前，利率期貨合約顯示，市場預期 Fed 在 6 月會將政策利率下調 1 碼 (25 個基點) 降至 4.00%-4.25% 的區間，並且最早可能在 9 月再次降息。這一預測顯示，交易員認為到 6 月，Fed 對就業市場可能出現的疲弱的擔憂將超過對通膨抬頭的擔憂，進而促使其採取寬鬆貨幣政策。

然而，Fed 決策者表示，他們希望看到更多證據，證明通膨正在回落至其 2% 的目標，才會有信心降息。他們指出，川普計劃的關稅、減稅、移民打擊以及持續縮減聯邦政府員工數量等政策，仍存在不確定性，這些因素可能會影響價格、經濟成長和勞動力市場。

美國本周五 (28 日) 將公布重磅通膨報告─1 月個人消費支出 (PCE) 物價指數─經濟學家預估該指數年增速將從去年 12 月的 2.6% 略微降至 2.5%。與此同時，勞動市場仍保持強勁，2 月失業率為 4%，儘管近期調查顯示商業活動有所放緩。

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美國經濟消費者信心指數PCE通膨Fed聯準會降息

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