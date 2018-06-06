AI操盤適合退休理財？史上首檔AI ETF績效不如預期

AI 人工智慧理財愈來愈夯，到底甚麼是 AI 理財？群益投信表示，退休金是人生最後最重要的一筆錢，以 AI 操盤的第一支 ETF (AIEQ) 績效並沒預期得好，因此退休金的規畫更應慎選標的，搞清楚 AI 投資與投資 AI 大不同，建議投資人應多了解其中差異，才能選出最能達到目標的退休理財工具。

群益投信私校退撫儲金經理人吳政澤表示，市場上所謂 AI 基金並非由 AI 操盤，而是投資 AI 技術相關標的，統計 2015 年來，在歷經油價下挫、人民幣大幅貶值、英國脫歐、聯準會加速升息預期增溫、中美貿易戰等系統風險事件時，AI 基金績效表現震盪激烈，反觀 AI 操盤基金相對波動較小，但也沒預期的好。

舉例來說，史上第一支由人工智慧 (AI) 操盤的 ETF 指數型基金 AIEQ 在 2017 年 10 月 18 日問世，該基金 3 天內績效就明顯贏過大盤，引起市場討論熱潮，不過之後在 10 月 20 日至 11 月 15 日美股修正時，其跌幅 4.37% 明顯重於美股的 0.41%。

吳政澤強調，AI 操盤能透過自我學習找出投資獲利的秘訣，但股市多頭與空頭走勢迥異，目前全球股市漲多已是事實，一旦進入空頭循環，AI 操盤手有沒有辦法快速調整做法，有待驗證，若檢視全球 AI 操盤對沖基金的整體績效，表現並不如投資人與媒體的追捧程度，在權值股帶動大盤狂漲的這幾年，AI 操盤基金表現仍輸給 S&P 500 指數，顯然目前尚無法證明 AI 操盤真的比人類還要好。

吳政澤表示，基金產品不斷推陳出新，惟退休理財不能只看短期表現，建議投資人在理財工具使用上，應根據自身的風險承受度及退休理財目標，來選出長期績效經得起考驗的基金產品，一來透過專業經理人的操作來降低投資不確定性，以達到真正的智慧理財，二來還可搭配定期定額的投資方式，以分攤成本及積少成多複利效果兩大觀念來進行退休理財。