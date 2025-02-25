DeepSeek熱潮催動 路透爆：輝達H20晶片在中國訂單大增

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-25 10:00

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據《路透》周二（25 日）報導，六名知情人士透露，由於中國企業對 DeepSeek 低成本人工智慧（AI）模型的需求激增，中國企業正在增加輝達 (NVDA-US) H20 人工智慧晶片的訂單。

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據《彭博》上月底披露，美國政府嚴加防堵，H20 恐遭停售。知情人士強調，隨著川普 2.0 新團隊處理政策優先事項，相關討論還處於非常早期的階段。

知情人士指出，美國官員考慮擴大對中國的晶片出口限制，包括將 H20 納入禁售範圍。消息人士稱，考慮到川普甫上任，要對限制措施做出任何決定，可能還需要很長一段時間。

據《路透》報導，知情人士認為，雖然美方的威脅可能是訂單激增的因素之一，但 DeepSeek 是主要原因。

「從整體來看，DeepSeek 的出現並未顯著降低中國市場對高階算力晶片的需求，反而通過其高效推理和低成本訓練的優勢，推動了算力需求的結構性增長。」沙利文大中華區合夥人兼董事總經理陸景表示。