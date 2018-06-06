旺宏下半年旺季到 毛利率成長可期 今年EPS上看5元

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 上半年為傳統淡季，下半年隨著任天堂 Switch 對 ROM 需求加溫，加上單位售價較高的 SLC NAND Flash 營收比重提高，毛利率可望提升至 45 至 50%，帶動今年營收出現雙位數成長，外資認為，旺宏今年每股純益可達 5.5 元，本益比僅約 8 倍，低於同業華邦電 (2344-TW)。

外資瑞信證券指出，旺宏今年將維持原先產能，但將優化產品組合，NOR 占比 53%、ROM 25%、NAND 15％、封裝則為 7%，其中，今年 NOR 位元成長率將成長約 10% 至 15%。

旺宏上半年為傳統營運淡季，下半年將反彈回溫，瑞信證指出，今年表現也是如此，旺宏第 1 季受 ROM 淡季影響，單季營收季減 14%，第 2 季營收預估與第 1 季持平、季減約 5%。下半年隨著任天堂 Switch 對 ROM 的需求回溫，加上單位售價較高的 SLC NAND Flash 營收比重提高，因此毛利率可望由今年第 1 季的 42%，提升至 45% 至 50%，帶動今年營收雙位數成長。

ROM 部分，旺宏指出，目前任天堂需求穩，由於今年僅為任天堂 Switch 上市的第 2 年，以平均產品生命週期 7 年、且業績高峰在第 4 與第 5 年來看，預期 ROM 業績到 2020 年前，都將維持成長趨勢。

SLC NAND Flash 部分，隨著美光與 Toshiba 都將產能轉換至高密度的 3D NAND，經營層指出，今年目標為 SLC NAND 營收占比要由目前的 10% 至 15% 向上攀升。

NOR Flash 部分，旺宏預期，第 2 季價格將持平向上，供應吃緊狀況可能會在下半年再度出現，下半年展望佳。旺宏 NOR Flash 市占持續提升，從最新數據來看，旺宏市占為 26%，賽普拉斯以 22% 緊追在後，美光市占 17%、華邦電則約 15%。

瑞信證券認為，旺宏今年每股純益約 5.5 元，明年可望達到 6.74 元，今年本益比僅約 8 倍，明年甚至不到 7 倍，評價低於同業華邦電。