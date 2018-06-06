〈星展銀新總座上任〉台灣市場業務發展 聚焦5大營運方向

星展銀行 (台灣) 新任總經理林鑫川 6 月 1 日正式上任，原總經理陳亮丞轉任資深行政顧問至今 (2018) 年年底。展望未來台灣市場的業務發展，林鑫川今 (6) 日表示，將依循 5 大主要策略方向，包括數位創新、串聯生態體系、業務產品要超越客戶需求、打造永續營運模式、落實法遵跟內控等。

星展銀行表示，林鑫川擁有 20 年的金融業經歷，2001 年加入星展銀行，歷經稽核、企業金融、營運風險管理、環球金融交易服務等多元業務領域，而林鑫川擔任星展銀行 (台灣) 董事會成員 7、8 年，熟悉星展銀 (台灣) 業務與營運策略和台灣金融市場環境。

林鑫川今日在上任記者會上表示，上任後將依循 5 大主要策略方向，包括第一超越客戶需求，將客戶的需求融入銀行業務與產品中，持續提升星展銀行的服務品質；第二永續經營發展，去 (2017) 年底完成收購澳盛銀行在台個人金融與財富管理業務後，業務輪廓更趨完整，未來將透過業務規劃、策略成本管理與業務成效管理等層面，打造永續營運模式。

第三堅持治理內控，將持續積極落實法遵跟內控制度，而且必須落實到每一項業務交易；第四數位創新，不論消金、企金或是內部企業文化推動都有創新作法，未來仍將持續數位化的策略方向，加速發展完整數位金融平台；第五串聯生態體系，並與生態圈夥伴建立緊密聯繫的合作關係，協助客戶快速、有效地達成理財或營運目標。

星展銀去年底收購澳盛銀在台個人金融與財富管理業務，同時接手澳盛銀逾 54 萬張信用卡以及超過 70 萬名消金客戶，針對未來信用卡發展策略部分，林鑫川認為，星展銀不需要太多類型的信用卡，未來會聚焦三種類別信用卡，包括生活消費、高階消費以及飛行航空等。