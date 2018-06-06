觸控雙雄5月營收不同調 GIS月增0.88% TPK月減21.7%

觸控雙雄上半年處淡季，不過，GIS-KY 業成 (6456-TW)5 月營收持續增溫，已連續 4 個月成長，單月營收 80.06 億元，月增 0.88%，年增 1.31%，為今年單月次高；但 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)5 月營收 52.02 億元，月減 21.7%，年減 26.9%；雙雄 5 月營收表現不同調。

業成累計前 5 月合併營收 378.68 億元，年增 14.34%，董事長周賢穎指出，今年上半年已通過資本支出 75 億元，預估全年資本支出約達百億元，上半年較淡，下半年的營運將比上半年好，全年成長幅度還要看客戶新品的銷售狀況，預期 8 月後出貨動能將往上爬升，預估營運高峰將落在 10 、11 月。

周賢穎表示，今年資本支出主要是因應下半年的需求，包括新的平板電腦技術、窄邊框設計、製程改善、筆電產品、及外掛式觸控投資等，另外，特殊應用產品包括屏下指紋辨識、車載、工控、遊戲機等新產品今年出貨，明年將更大量。

宸鴻累計前 5 月合併營收 326.97 億元，年減 6.64%；董事長江朝瑞在日前股東會後表示，今年第 2 季的產業低潮過了以後，第 3 季、第 4 季會慢慢上來，由於整個手機行業整體應該不會非常的旺，所以今年不會有太大的高潮，預估全年營運約與去年持平或微幅成長。

他指出，在奈米銀 (SNW) 的布局上，目前已有客戶打樣中，今年是技術元年，明年小量出貨，看好可在 2020 年大量出貨。