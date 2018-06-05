不要光看供給干擾 為何原油市場更應擔心川普貿易戰？

美國與全球主要國家的「多線貿易戰」有愈演愈烈、「全面開花」之勢。

上周二，川普政府威脅稱，要在 6 月 15 日前公布依據「301 調查」對中國總值 500 億美元商品徵收 25% 關稅的清單；上周四，美國宣布對主要貿易夥伴加拿大、墨西哥和歐盟徵收 25% 的鋼鐵關稅和 10% 的鋁關稅，引發三方誓言報復。

正如高盛首席美國政治經濟學家 Alec Phillips 的周末報告所言，川普發起的貿易戰並沒有像財長姆努欽兩周前所說的那樣「擱置」了，而是「上膛」。他的結論也非常聳人聽聞：如果美國想打贏貿易戰，本國金融市場就必須崩盤。最新分析顯示，貿易戰的負面影響，也可能直接反映在油價中。

美油 WTI 7 月期貨周一收跌 1.06 美元或 1.6%，報收 64.75 美元 / 桶，創 4 月 9 日以來的八周收盤新低，此前兩周，WTI 油價分別累跌了 5% 和 3%。國際布蘭特原油收跌 1.5 美元或 2%，報 75.29 美元 / 桶，上周與 WTI 的價差接近 11 美元，創 2015 年 2 月以來最闊。

不要光看供給端：油價跌也因貿易戰的需求恐慌

幾乎所有的主流分析文章都認為，WTI 與布蘭特油價從 5 月初分別觸及的 73 美元 / 桶和 80 美元 / 桶三年半新高回落，主要由於 OPEC 和俄羅斯可能在 6 月 22 日維也納會議上決定增產 100 萬桶 / 日，來彌補委內瑞拉和伊朗原油供給的減少，以及美國油產多周連創歷史新高。

但行業知名垂直媒體 Oilprice.com 指出，油價的真正下行風險還是需求端。川普政府激進保護主義政策挑起的貿易戰，以及全球主要國家的反擊，將干擾貿易、影響經濟，進而抑制原油需求。

美銀美林最新研報給出了一個悲觀的場景，新興市場經濟放緩的可能性乍現，同時正值 OPEC 和俄羅斯帶頭增產，兩者結合可能最終令油價跌至 60 美元 / 桶。這種熊市情景還沒有算上美國多方貿易戰對發達國家經濟的拖累。不過，潛在的貿易戰對油需影響尚不明顯。

文章指出，總部位於巴黎的國際能源署 IEA 在 3 月美國政府提出鋼鋁關稅時就警告稱，若美國保護主義導致全球貿易量下滑，將嚴重抑制海事用途和卡車工業的用油 / 燃料需求。

美國油氣行業抗議鋼鋁關稅：配額制度更可怕

國際石油定價機構標普全球普氏（S&P Global Platts）也指出，美國油氣行業非常擔心鋼鐵關稅的實施，會令原材料成本激增、供應鏈被干擾，以及點燃更廣泛的貿易關係風險。

民間機構美國石油協會（API）的統計顯示，2017 年美國從加拿大、墨西哥和歐盟進口的鋼鐵，約有 30% 被應用於油氣行業。協會總裁 Jack Gerard 在上周聲明中警告稱，油氣管道使用的一種特殊鋼鐵大部分不是美國所產，新的關稅會干擾美國油氣產業的複雜供應鏈，令現有與未來的美國能源項目受損，不僅導致大量失業，還可能弱化國家安全，與總統目的相矛盾。

芝加哥商交所（CME）發布的美國中西部國內熱軋鋼卷期權價格顯示，6 月 - 8 月的合約都已經漲超了 900 美元 / 噸，交易量更大的 9 月合約也徘徊在這一整數位下方不遠。

Bracewell 的貿易律師 Josh Zive 也對標普全球普氏表示，使用鋼鐵的工業已經開始看到成本上漲，很難設想一個成本不會加速上行的場景，很多工業也報告了原材料更長的交貨時間。他預計美國商務部的工作負擔也會加重，屆時會有上千份申請關稅豁免的公司函件等候處理。

美國頁岩油產區重地：得州的獨立生產商與開採協會總裁 Ed Longanecker 認為，美國對主要貿易夥伴施加的鋼鋁關稅，將減緩美國上游的油氣開採和生產活動，打擊尚處在復甦模式中的該行業，導致工人失業、生產及相應稅收減少，對全國和地方經濟不利。

他特別指出，美國油氣公司去年花費在管道原材料購買和建設上的開支是 80 億 - 90 億美元，關稅可能每年至少增加 20 億美元的原材料進口成本。如果美國放棄附加關稅，轉而對各國採取配額制度更為可怕——如果一些特殊產品不能隨時隨量買到的話。

美國油氣行業還擔心：關稅擾亂廣泛的貿易關係

美國天然氣行業組織也已憂心忡忡地致信政府。美國液化天然氣中心（CLNG）近期致信美國商務部，要求鋼鋁關稅的全行業豁免，或者針對個別特殊產品的豁免期要延長。

美國州際天然氣協會總裁兼 CEO Don Santa 稱，美國最新關稅行動令管道行業「非常困擾」，也與資本化國家過剩能源的政府長期目標不符，而且也不能為美國商業和消費者降低能源成本。

該中心的高級政策顧問 Katie Ehly 表示，美加墨的油氣行業高度相關聯，如今加墨和歐盟都誓言報復鋼鋁關稅，「任何形式的貿易關係干擾都會對油氣產業有負面影響」。關稅可能會將每一個油氣中樞（terminal）的成本抬升 3%-7%，即上億美元，會影響美國液化天然氣的國際競爭力。

基金經理加速逃離原油多頭市場

據財經媒體 CNBC 梳理，美國商品期貨貿易委員會 CFTC 的數據顯示，截至上周五，對沖基金和基金經理連續三周看衰油價，對美國原油的空頭部位增加至 5.0669 萬手合約，創去年 11 月 21 日以來的六個月新高。對美油的投機性多頭部位降至 37.4904 萬手，也創去年 10 月 17 日以來最低。

路透社援引洲際交易所 ICE 的數據顯示，截至上周五，對國際布蘭特原油的投機性空頭部位增至 7.2430 萬手合約，創去年 8 月 1 日以來最高。對布油的投機性多頭部位降至 50.7705 萬手，已經連降了七周，並創去年 9 月 5 日以來最低，今年初曾創紀錄新高。