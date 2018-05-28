〈油市傳增產〉委內瑞拉產量崩跌 專家估油價將漲至100美元

雖然石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯有意增產的消息，使油價走跌，但 Quilvest 投資管理公司投委會委員 Bob Parker 今 (28) 日表示，在委內瑞拉原油產量崩跌的情況下，油價恐漲至每桶 100 美元。

根據 CNBC 報導，2017 年以來，OPEC 主導的減產協議，以及強勁市場需求，帶動國際油價走揚，布蘭特原油期貨一度攀上每桶 80 美元。

不過，近期 OPEC 與俄羅斯有意增產的消息，使油價應聲走跌。Parker 分析，OPEC 打算鬆綁減產協議，藉以避免油價飆升，若放任油價漲至每桶 100 美元，恐對全球經濟造成衝擊。

即使 OPEC 與俄羅斯可能增產，Parker 仍示警，在委內瑞拉原油產量「崩跌」的情況下，油價恐在短時間內，飆至每桶 100 美元。

近年來，委內瑞拉不只面臨糧食短缺、通貨膨脹等經濟危機，原油產量也急遽下滑。

自 2015 年迄今，委內瑞拉原油產量大減近 40%，日產量已降至 140 萬桶左右。

台北時間週一晚間 8 點 10 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.49%，至每桶 75.30 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.71%，至每桶 66.72 美元。