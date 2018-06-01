美國產量難滿足需求 分析師：油價下跌是暫時的

根據 CNBC 報導，受石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯有意增產的消息影響，近期國際油價走跌；不過，分析師認為，產油國不會坐視油價續挫，且美國頁岩油產量，也無法補足伊朗、委內瑞拉的產能缺口，估計這波跌勢，不會持續太久。

Nasdaq Corporate Solutions 能源暨公用事業主管 Tamar Essner 表示，「這 (油價走跌) 只是暫時的，基本面還是很強勁。」

美國揚言對伊朗、委內瑞拉施以經濟制裁，擔憂原油出口大減的情緒，一度使國際油價大漲；為補足伊、委兩國產量缺口，OPEC 與俄羅斯等產油國，有意鬆綁減產協議，增加供給，導致近期油價走跌。

近年來，委內瑞拉不只面臨糧食短缺、通貨膨脹等經濟危機，原油產量也急遽下滑；2015 年迄今，委內瑞拉原油產量大減約 40%，日產量已降至 140 萬桶左右。

Essner 強調，委內瑞拉的原油產量，將持續下滑，在此同時，即使美國頁岩油增產，也難補上委國的缺口。

值得注意的是，雖然美國頁岩油產量續增，但在輸油管與港口設施未能同步擴張的情況下，已對其原油出口能力，造成影響。

美國能源情報署 (EIA) 資料顯示，截至上週為止，美國原油庫存下滑 360 萬桶，減幅遠高於預估值(52.5 萬桶)；另一方面，對 OPEC 與俄羅斯有意增產的預期，使油價持續承壓。

台北時間週五下午 4 點 43 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.10%，至每桶 77.64 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.21%，至每桶 67.18 美元。