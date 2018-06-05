增產預期壓抑油價 分析師：布油可能測試75.05美元支撐點

根據路透社報導，對石油輸出國組織 (OPEC) 與美國可能增產的預期，使油價承壓；分析師認為，布蘭特原油期貨，可能會測試每桶 75.05 美元的支撐點。

格林威治時間今 (5) 日上午 7 點 17 分，布蘭特原油期貨上漲 25 美分(0.33%)，至每桶 75.53 美元；西德州中級原油期貨上漲 44 美分 (0.68%)，至每桶 65.19 美元。

對 OPEC 與美國可能增產的預期，導致週一油價收低，布蘭特與西德州原油期貨，分別收跌 2% 與 1.6%。

萬達 (Oanda) 駐新加坡亞太地區交易部門主管 Stephen Innes 表示，無論提高產量的是 OPEC 或美國，最終結果都是全球原油供給大增。

路透大宗商品及能源技術分析師 Wang Tao 指出，布蘭特原油可能會測試每桶 75.05 美元的支撐點，西德州中級原油則會測試每桶 64.33 至 64.41 美元的支撐區。

三星期貨 (Samsung Futures) 分析師 Kim Kwang-rae 認為，市場的關注焦點，在於 6 月 22 日登場的 OPEC 會議，以及沙烏地阿拉伯和俄羅斯，到底會增加多少產量。

美國能源情報署 (EIA) 資料顯示，3 月份，美國原油產量已升至每日 1047 萬桶，創歷史新高。

此外，截至 6 月 1 日當週，美國鑽井平台總量增至 861 座，為 2015 年以來新高。

美國石油協會 (API) 將於格林威治時間週二晚間 8 點 30 分，發布上週美國原油庫存數據。

台北時間週二 (5 日) 下午 5 點 02 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.08%，至每桶 75.35 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.46%，至每桶 65.05 美元。