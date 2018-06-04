【港股解碼】騰勢虧損嚴重，比亞迪聯合奔馳依舊不離不棄

近日，比亞迪（01211-HK）和戴姆勒共同為騰勢增資人民幣8億元的消息刷爆汽車圈。這已經不是第一次兩家共同為騰勢增資，自去年5月，比亞迪和戴姆勒共同為騰勢增資10億元。加起來，這兩年比亞迪和戴姆勒共同增資騰勢人民幣18億元，但騰勢的表現並不盡如人意。

銷量慘淡，業績虧損嚴重

深圳騰勢新能源汽車有限公司（簡稱：騰勢汽車）是由比亞迪與德國戴姆勒共同出資設立的國內第一批新能源汽車企業，比亞迪和戴姆勒雙方持股比例為50:50。可以說騰勢是一家背景強大的新能源汽車公司，然而對於背靠大樹好乘涼的騰勢來說業績似乎並不符合其強大的背景實力。

根據騰勢的財報顯示,2017年實現營業收入9.8億元人民幣，業績虧損4.8億元；2018年1月至4月，騰勢實現營業收入7140萬元，虧損1.12億元。

銷量上看，騰勢在今年第一季度銷售業績可謂是“慘不忍睹”，1月份到3月份汽車月銷量輛為零，4月份銷售287輛，與上一年度相比，同期銷量下降41.3%。

騰勢成立於2010年，是一家中德合資企業，公司一直致力於新能源汽車技術的研發，定位於中高端國產電動汽車。然而隨著近幾年新能源汽車的發展，騰勢需要面對越來越多的來自新能源汽車領域的競爭對手，例如蔚來、威馬、拜騰…等新能源車企。然而，成立年份較早的騰勢在競爭激烈的新能源汽車行業中漸漸淡出大眾視線。

平心而論，騰勢的產品力還是不錯的，其採用奔馳B級底盤技術，比亞迪的電池、電控，整車質感不錯，市場上對騰勢汽車的性能的認可度還是比較高的，那為什麼汽車銷量還如此“慘淡”？

無論是媒體還是用戶對騰勢汽車的第一反應就是醜，第二反應就是銷量太低，太冷門。可以說騰勢“自以為是”的創新挑戰了用戶的傳統審美。對於騰勢不同尋常的審美設計總結原因有以下三點。

首先，騰勢是較早一批涉及新能汽車領域的車企，在當時缺乏可參考的車型藍本，走上了車型設計錯誤路線。

其次，盲目追求空間領先型，導致在造型上的缺失。

再次，缺乏足夠的用戶需求思維，過度挑戰市場普適審美。

其實，出去外觀設計上的劣勢，騰勢的優勢還是非常明顯的。

聯合奔馳，擴大戰略佈局

儘管騰勢的業績不盡如人意，從此次比亞迪聯合戴姆勒共同為騰勢增資就能看得出比亞迪依舊對其給予了厚望。

自騰勢在2016年上市了騰勢300至今的騰勢500，騰勢在4年的時間裡對自家車型進行了三次技術升級。

因此，今年對騰勢來說是至關重要的一年，不僅是新車“騰勢500”的更新，內外均有調整，各方面的性能也有很大提高，同時新車售價從舊款36.98- 43.28萬元調整至如今的29.88-32.88萬元，價格上也更具有競爭力。

此番聯合奔馳為騰勢注8億元人民幣的資金，主要四為了解決虧損所帶來的資金緊缺問題。根據騰勢的公告顯示，騰勢將充分利用這筆巨額資金進一步拓寬銷售及服務網絡，同時加強與奔馳核心戰略經銷商的合作，通過進入更多城市的多家奔馳店來提高“騰勢500 ”的銷量。

本次聯合增資已經不是比亞迪和奔馳的第一次合作，早在2017年，騰勢就已經正式設立了13家奔馳聯合經銷商店，為騰勢提供銷售和售後服務。騰勢表示，將繼續加強與奔馳聯合經銷商店的合作，預計未來將進入21家城市的31家奔馳聯合經銷商店，同時實現4S店數量在今年底翻倍。

但是話又說回來，由於渠道的急速擴張，產品快速更新，加上比亞迪自身旗下車型銷量也是“差強人意”都使得比亞迪對騰勢持續加碼。但就目前的情況來看，騰勢騰勢也將面臨越來越多的挑戰——新勢力造車開始步入量產階段，補貼後依然要30萬元的價格，相信許多消費者心中都會有其他意向車型，畢竟在這個價格水平上可選的無論是傳統燃油車還是新能源車有很多，從消費者的角度來開，能夠支撐其“豪華”定位的也就是和奔馳同樣的銷售策略。再加上特斯拉也在加速國產化進程，騰勢也要好好的考慮這8億元應該怎麼花，才能最高效地提升產品銷量。

未來，騰勢能否實現比亞迪寄予的期望，仍然存疑。

作者：劉玲玲

編輯：徐冰瑩，賀秋霞

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