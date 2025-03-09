本週操盤筆記：美國通膨與消費者信心、美股調整為日光節約時間

鉅亨網新聞中心 2025-03-09 21:50

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本週全球金融市場將聚焦美國的消費者物價指數 (CPI) 及加拿大央行利率決策，同時，多國的國內生產毛額 (GDP)、工業生產數據，以及消費者信心指數等也將牽動投資人的情緒。地緣政治風險和美國的關稅政策仍將持續影響市場走勢。

另外，美國自 9 日起將清晨 2:00 調整至夏季日光節約時間，將時間往前調快一個小時。對上海、香港和台北等華人金融市場而言，美股盤前交易時間為 16:00 至 21:30，開盤時間為 21:30，收盤時間為 4:00；盤後交易時間為 4:00 至 8:00。

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本週操盤筆記 (0309-0315)

1. 美國通膨數據與消費者信心

市場最關注的是美國 2 月份的 CPI，預計整體和核心 CPI 月增率均將放緩至 0.3%。

然而，近期公布的 ISM 製造業報告顯示，其支付價格指數大幅上升至 62.4 (前值為 54.9)，服務業 ISM 的價格分項指數也升至 62.6 (前值為 60.4)，受訪者普遍表示「進口關稅導致產品價格上漲」。

生產者物價指數 (PPI) 也將同步發布，預計整體 PPI 月增率為 0.3%，核心 PPI 與 1 月持平。這些通膨數據將影響聯準會的貨幣政策預期。

此外，3 月份密西根大學消費者信心指數初值 也將受到關注，以判斷美國經濟數據是否持續疲軟，並觀察其中的通膨預期。紐約 Fed 總裁威廉斯建議密切關注此數據。

2. 加拿大央行利率決策

加拿大央行 (BoC) 將於週三宣布最新的利率決策。市場普遍預計 BoC 將再次降息 25 個基點，將隔夜利率目標降至 2.75%。目前市場定價顯示，降息 25 個基點的機率約為 70%，維持利率不變的機率約為 30%。

BoC 目前主要關注美國關稅的影響，儘管近期通膨有所回升 (BoC 關注的指標為 2.53%，前值為 2.36%)，但預期關稅將導致經濟放緩才是 BoC 的重點考量。加拿大央行總裁 Tiff Macklem 承認，如果美國關稅是長期且廣泛的，加拿大經濟將不會出現反彈。

3. 英國 GDP、德國與法國通膨

英國將於週五公布 1 月份的 GDP 預估值，預計月增率將放緩。部分經濟學家甚至預計可能出現負成長。服務業和製造業的表現將是關注重點。疲軟的 GDP 數據可能提前市場對英國央行降息的預期。

德國和法國將分別公布 2 月份的最終 CPI 數據。德國的通膨率預計與前值持平在 2.3%，顯示通膨可能已趨於穩定，這可能影響歐洲央行的貨幣政策考量—歐洲央行近期已降息並暗示未來可能放緩降息步伐。

4. 甲骨文財報