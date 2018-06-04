力豐(00387-HK)收購滄州領創激光科技19%股權

力豐(00387-HK)公布，6月1日，集團持有其30%股權的普瑪寶鈑金設备(蘇州)原則上已批准建議收購事項，普瑪寶鈑金設备(蘇州)認購滄州領創激光科技19%之股權(按悉數攤薄基準)。建議收購事項之總代價將約為4880萬元人民幣(相當於約6020萬港元)，其中約4180萬元人民幣(相當於約5160萬港元)將由普瑪寶鈑金設备(蘇州)支付予賣方楚商融和(武漢)新三板創投管理企業(有限合夥)，作為收購滄州領創激光科技約16.9%股權之代價；及約700萬元人民幣(相當於約860萬港元)將由普瑪寶鈑金設备(蘇州)以注資方式向滄州領創激光科技支付，以認購滄州領創激光科技約2.1%股權。代價將由買方透過內部資源償付。

滄州領創激光科技為於2014年11月20日於中國註冊成立之有限公司，其主要從事於開發及銷售激光處理設備及銷售鈑金設備、提供有關切割流程開發及技術之顧問服務、以及其他激光設備相關服務。

普瑪寶鈑金設备(蘇州)為Prima及集團於中國蘇州成立之合營製造廠房，其主要從事生產激光切割及沖床，並進口三維激光機及生產系統。目標公司主要從事開發及銷售激光處理設備及銷售鈑金設備、提供有關切割流程開發及技術之顧問服務、以及其他激光設備相關服務。董事認為建議收購事項為買方對具有潛力的發展中企業進行投資之良機。董事相信建議收購事項將為買方及目標公司帶來業務合作機會，從而可能帶來協同效益並最大化買方之生產力。

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