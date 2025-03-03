陸2月車市銷量出爐！比亞迪賣破30萬輛持續領先 小鵬激增570%蟬聯新勢力銷售冠軍
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-03 11:00
最新數據顯示，中國車市熱度在政策持續刺激及許多車廠不斷推出更大優惠的背景下有所回升，比亞迪股份 (01211-HK)(002594-CN) 賣逾 32 萬輛，出口更猛增至 6.7 萬輛，小鵬 (09868-HK)(XPEV-US) 則再度登頂新勢力銷售冠軍，年增 570% 且連 4 月賣逾 3 萬輛，零跑 (09863-HK) 亦暴漲 285%，嵐圖則以年增率 152% 成為新晉黑馬。
作為目前中國熱度最高車廠之一的比亞迪，在剛剛過去的 2 月份銷量達 32 萬 2846 輛，再次輕鬆突破 32 萬輛大關，年增率也是達到 164%。伴隨著比亞迪旗下多款車型推出全新智駕版本，預計各車型的銷量成績還將進一步增長，3 月預計會有一個不小的銷量突破。
小鵬上月亦交付新車 3 萬 453 輛，年增率 570%，其中 MONA M03 連 3 月交付逾 1.5 萬輛，P7 + 上市 3 個月累計交付逾 30000 輛，打破同級最快交付紀錄。
另一新能源車廠理想上月亦交付新車 2 萬 6263 輛，年增 29.7%。截至今年 2 月，理想汽車歷史累計交付量為 119 萬 62 輛。
作為近兩年表現最好新勢力車廠之一的零跑，靠著多款新車相繼上市，不僅市場熱度和銷量成績雙雙成長，還提前實現獲利目標，表現可謂是相當亮眼。零跑上月累計交付數量達 2 萬 5287 輛，年增率 285%，銷量增長速度相當猛。零跑下周一 (10 日) 也將舉辦 LEAP 3.5 技術及 B10 車款的預售發佈會，並引發市場和使用者的廣泛關注。
廣汽埃安 2 月全球銷量 2 萬 863 輛，年增率 25%。近日，埃安 UT 上市，不僅在價格上給出極大誠意，更在配置上展現出超高性價比。業內人士分析認為，憑藉出色的性價比，該車在 3 月銷量榜上有望取得更好的成績。
上周四 (2 月)27 日才舉辦「雙 Ultra」 發佈會的小米，上月交付 SU7 數量超過 2 萬輛，連 5 月交付逾 2 萬，累計交付超過 18 萬輛。小米還在繼續擴充產能。
其他造車新勢力方面，極氪 2 月銷量 3 萬 1277 輛，蔚來交付新車 1 萬 3192 輛，年增 62.2%，嵐圖 2 月銷量 8013 輛，年增率 152%，鴻蒙智行全系列交付新車 2 萬 1517 輛。
專家指出，在上月率先公佈銷量成績的車廠中，清一色都是自主品牌，沒有一家合資車廠，這也證明合資品牌的銷量普遍不佳，自主品牌已經逐漸佔據市場主導地位，尤其是在新能源車市，許多自主新勢力品牌都是翻倍式成長。
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