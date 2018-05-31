媒體：OPEC減產合作至年底 必要時「謹慎漸進」增產 油價漲逾2%

據路透社援引熟悉沙烏地阿拉伯想法的知情人士稱，OPEC 與以俄羅斯為首的組織外產油國，計劃繼續履行減產協議直至今年底。如有需要，將逐漸增產以應對供應短缺。

知情人士表示，參與減產協議的國家對當前減產結果非常滿意，原定的減產協議就是生效至年底。若為填補供給短缺，可能的增產會以「漸進並謹慎的方式進行」。這一消息令周三油價大幅回漲。

美油 WTI 收漲 1.48 美元或 2.2%，至 68.21 美元 / 桶，過去五個交易日曾下跌 5.50 美元或累跌 7.6%，既創 4 月 17 日以來的收盤最低，也創下 2 月 9 日以來最長連跌天數。

國際布蘭特油價漲 2.11 美元或 2.8%，至 77.50 美元 / 桶，此前最低觸及 74.81 美元 / 桶，一周內下跌了 5 美元，從超過 80 美元的三年半新高回落。

最新消息顯示，伊朗石油部長向 2018 年 OPEC 輪值主席國阿聯酋提議，希望在 6 月維也納會議上討論美國對伊朗的制裁，並尋求 OPEC 對成員國的支持。

信函表示，伊朗反對美國「非法、單邊、治外法權的」制裁行徑，一旦美國對伊朗制裁問題得到解決，應當恢復伊朗的原油市場市佔率。阿聯酋能源部長已經應允討論，稱將伊朗要求納入下半年的 OPEC 會議日程，或作為 6 月會議的次要議題。

俄羅斯央行也在周三發布聲明稱，油價下跌將對該國金融系統構成風險。沙烏地阿拉伯、科威特和阿聯酋的石油部長也將在本周末會面，討論未來的產量決策。

6 月產油國的產量決策撲朔迷離、內鬥不斷

上周五沙烏地阿拉伯與俄羅斯會面後，傳來兩個石油大國想帶頭放鬆限產措施的消息。沙烏地阿拉伯和俄羅斯暗示，將在 6 月 22 日維也納會議上考慮增加產量 100 萬桶 / 日左右，將減產履約率降至 100%，引髮油價深跌。

另據《華爾街日報》，OPEC 成員國之間的關係開始出現裂痕，以科威特和伊朗為首的成員國不滿沙烏地阿拉伯阿拉伯迫於美國和俄羅斯的壓力想要壓低油價。

報導稱，伊朗是沙烏地阿拉伯的死對頭，但科威特一直保持中立。這次科威特表達對沙烏地阿拉伯的不滿，顯示出 OPEC 內部的深層次不和。科威特石油官員指責沙烏地阿拉伯允許與美國的政治聯盟影響對石油政策的判斷：「沙烏地阿拉伯不會讓油價上漲到 100 美元 / 桶，因為他們聽川普的。」

4 月下旬，美國總統川普曾在推特抱怨油價過高，認為是 OPEC 在人為抬高油價，同期的全球各國原油儲備屢創紀錄、海上還有滿載的油輪。5 月初，在美國帶頭退出 2015 年達成的伊朗六方限核協議後，沙烏地阿拉伯曾暗示增產。

華爾街見聞主編精選《市場「火藥桶」：熱衷「半夜雞叫」的川普！》提到，沙烏地阿拉伯考慮增產的最大助推力量就是川普的這條推特。OPEC 秘書長巴爾金都表示：

「當我們看到這條推特時，正在吉達開會（4 月 20 日在沙烏地阿拉伯舉行的會議）。沙烏地阿拉伯石油部長法利赫提醒我，我們很可能需要作出回應。OPEC 成員國一直以身為美國的朋友而自豪。」

從 2017 年初 OPEC 與以俄羅斯為代表的組織外產油國合作減產以來，油價已經回漲了近 40%。美國國內汽油價格也隨之上漲，全美均價接近 3 美元 / 加侖的高位。

《華爾街日報》指出，除了要不要壓低油價引發 OPEC「內訌」，對於將油價壓低多少，沙烏地阿拉伯與俄羅斯之間還存在分歧。俄羅斯總統普金曾在上周五表示：「我們認為，高出 60 美元一點點是平衡價格。」 但沙烏地阿拉伯並不想讓油價下跌這麼多。