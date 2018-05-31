比特幣下探7000美元關口 諾獎得主席勒稱其百年後會「滅絕」

比特幣從去年 12 月以來的震盪下跌態勢仍在繼續，近日正向下測試 7000 美元整數關口。

頹靡的走勢引發外界關於比特幣是否將一蹶不振的懷疑。諾貝爾獎得主席勒（Robert Shiller）甚至放言，未來 100 年裡，比特幣將像恐龍一樣從地球上消失。

席勒在周二做客 CNBC 電視節目時稱：

比特幣與今日的任何事物都不同。如果未來它還在存在的話，那它將會擁有一個完全不同的名稱。將來會有很多分叉，這會使得今天的比特幣發生改變。以及，它會否存在都是一個問題。

在席勒看來，即使比特幣沒有消失，也絕不意味著它未來不會陷入困境：

其中一個可能的情形是：比特幣有可能重演 2013 年從 1000 美元高位暴跌 80% 的慘景。看起來，比特幣的光環正在黯淡下去。預測它的未來前景實在是太難了。

彭博社也援引技術面分析師、Market Securities Dubai Ltd. 期貨與期權部門負責人 Paul Day 的話稱，比特幣正在複製四年前的那波行情，「市場情緒與當時沒什麼不同，下行行情還會持續很久。」

Paul Day 認為，考慮到比特幣上周五跌破了之前 252 日平均水平，這意味著下一個低點正在醞釀，年底前有可能跌至 2800 美元。

不過，請別忘記 2013 年狂跌行情之後，比特幣曾經一路衝上 20000 美元的紀錄高位。而過山車式的行情才是比特幣市場的常態——在衝上歷史峰值之後，比特幣又高位回撤至 6400 美元。

現在，比特幣徘徊在 7000 美元一線。

即便如此頹靡，比特幣價格也在過去 12 月期間累計飆漲了 233%。

看淡比特幣未來前景的席勒教授認為，「它看起來像是一場泡沫。」