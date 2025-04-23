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美財長釋出美中貿易戰降溫訊號 稱關稅局勢不可持續

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-23 01:30

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美財長釋出美中貿易戰降溫訊號 稱關稅局勢不可持續(圖：REUTERS/TPG)


根據彭博報導，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周二 (22 日) 在一場閉門投資高峰會上表示，目前美中之間的關稅僵局「無法持續」，他預期情勢將有所降溫。此番談話釋出緩和訊號，帶動美股走揚。

根據出席者轉述，這場由摩根大通 (JPM-US) 在華府舉辦的投資人活動未對外開放，貝森特在會中坦言，美中雖尚未展開談判，但他認為「仍有達成協議的可能性」。截稿前，美國財政部尚未對此發表官方評論。


消息一出，市場迅速反應。美東時間中午 12 點 28 分，標普 500 指數一度上漲 2.9%，美元與美債報價則走穩。市場顯然樂觀解讀為貿易戰將出現轉圜契機。

貝森特此行正值國際貨幣基金 (IMF) 與世界銀行 (World Bank) 春季年會期間，各國財長與央行官員齊聚華府，共同評估川普政府對中國發動關稅戰的全球影響。

他指出，美中如今幾乎處於貿易禁運狀態，雙方對彼此貨品加徵逾 125% 的關稅。他直言此種局面「不可持續」，顯示財政部正試圖為未來談判預留空間。

隨著全球供應鏈持續承壓，投資人正密切關注美中是否能重啟對話，結束這場已持續多月的關稅拉鋸戰。

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