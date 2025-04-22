〈美股早盤〉主要指數開高 投資人聚焦財報、淡化政策干擾
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-22 21:40
美股主要指數周二 (22 日) 開盤反彈，道瓊指數大漲逾 400 點，標普 500 指數與那斯達克指數同步走揚。投資人將焦點轉向企業財報表現，試圖從前一交易日因川普猛烈批評聯準會 (Fed) 主席鮑爾所引發的拋售潮中回穩。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 480 點或近 1.3%，那斯達克綜合指數漲逾 200 點或近 1.3%，標普 500 指數漲近 1.1%，費城半導體指數漲近 1.4%。
昨日遭遇大幅賣壓後，美國股市周二回穩，市場情緒略見緩和，標普 500 指數期貨上漲 0.7%。儘管投資人仍對川普與聯準會 (Fed) 主席鮑爾之間的緊張關係保持警惕，避險資金持續湧向黃金與比特幣，推升金價刷新歷史新高。
隨著美股投資人關注特斯拉 (TSLA-US) 即將公布的第一季財報，以及洛克希德馬丁 (LMT-US) 盤前股價因營收優於預期而大漲 4.1%，整體市場氣氛相較前一日明顯穩定。
避險情緒未見消退，黃金價格周二一度飆升 2.2%，突破每盎司 3,500 美元整數大關，創下歷史新高後小幅回落。2025 年迄今，金價已累計上漲逾三成，受惠於貿易戰升溫與對美元資產信心動搖，部分投資人轉向傳統避險資產。
ING 首席投資策略師 Vincent Juvyns 表示：「我們對股市持中立看法，短期內預期市場仍將持續震盪。在不確定性前，我們承認『不知道未來』也是一種認知。」
周一標普 500 與那斯達克 100 指數雙雙重挫逾 2%，主因在於市場憂心川普或將解職鮑爾，加劇了原已因關稅風暴而動盪的市場氛圍。
紐約梅隆銀行策略師 John Velis 指出：「當前政府不斷對 Fed 施壓要求降息，甚至不排除更換主席的可能性，這些論述已動搖美國國債與美元的避險地位。」
另一焦點為特斯拉將於美股收盤後公布財報。今年以來特斯拉股價已大跌約 44%，主因是執行長馬斯克與美國政府的爭議持續發酵，加上全球銷售放緩。
另一方面，美國與印度雙邊貿易談判也有新進展。美國副總統范斯 (JD Vance) 與印度總理莫迪會談後宣布已取得「重大進展」，並呼籲印度擴大採購美國商品，特別是能源與軍事設備。
此外，美國近日宣布對來自東南亞四國的太陽能進口產品課徵高達 3,521% 的懲罰性關稅，激勵太陽能概念股盤前上漲。
截至台北時間周二（22 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 393.58 點或 1.03%，暫報 38,563.99 點
- 那斯達克綜合指數上漲 195.00 點或 1.23%，暫報 16,065.90 點
- 標普 500 指數上漲 54.14 點或 1.05%，暫報 5,212.34 點
- 費半上漲 29.03 點或 0.77%，暫報 3,780.94 點
- 台積電 ADR 上漲 0.33% 至每股 148.34 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.377%
- 紐約輕原油上漲 1.03% 至每桶 63.73 美元
- 布蘭特原油上漲 0.88% 至每桶 66.84 美元
- 黃金上漲 0.91% 至每盎司 3,456.50 美元
- 美元指數升至 98.380
焦點個股：
3M(MMM-US) 早盤股價上漲 4.71%，至每股 132.03 美元
美國工業製造巨頭 3M 周二美股盤前公布財報，雖首季表現優於市場預期，但因中美貿易戰升溫，該公司警告今年每股獲利恐將因此縮減最多 0.4 美元。不過，3M 仍維持全年財測不變，預估 2025 年調整後每股獲利將介於 7.60 至 7.90 美元之間。
威瑞森電信 (VZ-US) 早盤股價下跌 0.58%，至每股 42.68 美元
由於近期價格上漲和競爭對手大力促銷的影響，美國電信巨頭威瑞森電信 (Verizon) 第一季流失無線用戶數量超出華爾街預期。該公司股價在周二盤前交易下跌 3.4%。財報顯示，在去年 12 月當季新增創紀錄的 56.8 萬名客戶之後，今年第 1 季又流失了 28.9 萬月費無線用戶。
奇異航空 (GE-US) 早盤股價上漲 3.56%，至每股 184.71 美元
奇異航空 (GE Aerospace) 公布第一季獲利成長，因為新飛機持續短缺迫使航空公司繼續使用舊飛機，推動高利潤售後零件和服務的強勁需求。這家噴射引擎製造商維持其 2025 年獲利和營收財測不變，但表示現在已考慮到已宣布的關稅的影響。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
美國銀行最新全球基金經理人調查顯示，自 2001 年有紀錄以來，計畫減持美股的全球投資人數已創歷史新高。
百達資產管理公司 (Pictet Asset Management) 資深多元資產策略師 Arun Sai 分析稱，川普政府強行改變國際貿易體系和全球經濟秩序的做法，已導致國際資本對美國資產的配置意願降低。雖然美股仍是長期投資選擇，但在關稅衝擊與不確定性加劇背景下，投資人正積極尋求海外標的分散風險。
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