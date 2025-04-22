〈美股早盤〉主要指數開高 投資人聚焦財報、淡化政策干擾

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-22 21:40

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截稿前，道瓊工業指數漲逾 480 點或近 1.3%，那斯達克綜合指數漲逾 200 點或近 1.3%，標普 500 指數漲近 1.1%，費城半導體指數漲近 1.4%。

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避險情緒未見消退，黃金價格周二一度飆升 2.2%，突破每盎司 3,500 美元整數大關，創下歷史新高後小幅回落。2025 年迄今，金價已累計上漲逾三成，受惠於貿易戰升溫與對美元資產信心動搖，部分投資人轉向傳統避險資產。

比特幣亦上漲 1.4%，日元則升破 1 美元兌 140 日元，創下去年 9 月以來新高，顯示非美資產受到青睞。

ING 首席投資策略師 Vincent Juvyns 表示：「我們對股市持中立看法，短期內預期市場仍將持續震盪。在不確定性前，我們承認『不知道未來』也是一種認知。」

周一標普 500 與那斯達克 100 指數雙雙重挫逾 2%，主因在於市場憂心川普或將解職鮑爾，加劇了原已因關稅風暴而動盪的市場氛圍。

紐約梅隆銀行策略師 John Velis 指出：「當前政府不斷對 Fed 施壓要求降息，甚至不排除更換主席的可能性，這些論述已動搖美國國債與美元的避險地位。」

另一焦點為特斯拉將於美股收盤後公布財報。今年以來特斯拉股價已大跌約 44%，主因是執行長馬斯克與美國政府的爭議持續發酵，加上全球銷售放緩。

另一方面，美國與印度雙邊貿易談判也有新進展。美國副總統范斯 (JD Vance) 與印度總理莫迪會談後宣布已取得「重大進展」，並呼籲印度擴大採購美國商品，特別是能源與軍事設備。

此外，美國近日宣布對來自東南亞四國的太陽能進口產品課徵高達 3,521% 的懲罰性關稅，激勵太陽能概念股盤前上漲。

截至台北時間周二（22 日）21 時許：

焦點個股：

3M(MMM-US) 早盤股價上漲 4.71%，至每股 132.03 美元

美國工業製造巨頭 3M 周二美股盤前公布財報，雖首季表現優於市場預期，但因中美貿易戰升溫，該公司警告今年每股獲利恐將因此縮減最多 0.4 美元。不過，3M 仍維持全年財測不變，預估 2025 年調整後每股獲利將介於 7.60 至 7.90 美元之間。

威瑞森電信 (VZ-US) 早盤股價下跌 0.58%，至每股 42.68 美元

由於近期價格上漲和競爭對手大力促銷的影響，美國電信巨頭威瑞森電信 (Verizon) 第一季流失無線用戶數量超出華爾街預期。該公司股價在周二盤前交易下跌 3.4%。財報顯示，在去年 12 月當季新增創紀錄的 56.8 萬名客戶之後，今年第 1 季又流失了 28.9 萬月費無線用戶。

奇異航空 (GE-US) 早盤股價上漲 3.56%，至每股 184.71 美元

奇異航空 (GE Aerospace) 公布第一季獲利成長，因為新飛機持續短缺迫使航空公司繼續使用舊飛機，推動高利潤售後零件和服務的強勁需求。這家噴射引擎製造商維持其 2025 年獲利和營收財測不變，但表示現在已考慮到已宣布的關稅的影響。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美國銀行最新全球基金經理人調查顯示，自 2001 年有紀錄以來，計畫減持美股的全球投資人數已創歷史新高。