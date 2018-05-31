上週美原油庫存估增220萬桶 國際油價走跌

美國能源情報署 (EIA) 將公布最新原油庫存數據，預估增加 220 萬桶，今 (31) 日國際油價走跌。

根據 Investing.com 報導，美東時間週四凌晨 3 點 20 分，西德州中級原油期貨下跌 24 美分 (0.4%)，至每桶 67.97 美元。

布蘭特原油期貨下跌 49 美分 (0.5%)，至每桶 77.33 美元。

EIA 將於美東時間週四上午 11 點，公布截至 5 月 25 日當週的原油相關數據，據估計，原油庫存量，可能增加約 220 萬桶。

美國石油協會 (API) 週三發布的統計資料顯示，截至上週，美國原油庫存增加了 100 萬桶。

值得注意的是，就以往經驗來看，API 與 EIA 的數據，經常存在極大落差。

為補足伊朗、委內瑞拉原油產量缺口，石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯有意鬆綁減產協議，增加供給，導致近期油價走跌。

不過，週三傳出 OPEC 將維持減產至今年底的消息，帶動油價反彈。

台北時間週四下午 4 點 03 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.30%，至每桶 77.27 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.28%，至每桶 68.02 美元。