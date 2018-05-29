〈油市傳增產〉跌勢未止 西德州原油於6週低點徘徊

根據 Investing.com 報導，受石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯有意增產的消息影響，今 (29) 日西德州中級原油期貨價格續跌，於 6 週低點徘徊。

美東時間週二凌晨 3 點 55 分，布蘭特原油期貨上漲 26 美分 (0.4%)，至每桶 75.58 美元；西德州中級原油期貨則下跌 1.21 美元 (1.8%)，至每桶 66.66 美元，為 4 月 17 日以來新低。

為補足伊朗、委內瑞拉原油產量缺口，OPEC 與俄羅斯有意鬆綁減產協議，增加供給，導致油價走跌。

2017 年以來，OPEC 主導的減產協議，以及強勁市場需求，帶動國際油價走揚，布蘭特原油期貨一度攀上每桶 80 美元。

OPEC 預計於 6 月 22 日，在維也納舉行會議，討論增產相關事宜。

此外，美國鑽井平台增加，也使油價進一步承壓。

上週，美國石油鑽井平台增加 15 座，總量達 859 座，創 2015 年 3 月以來新高。

近 2 年來，美國頁岩油產量飆升逾 27%，日產量來到 1073 萬桶，僅次於俄羅斯的 1100 萬桶。

台北時間週二下午 4 點 52 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.05%，至每桶 75.26 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.99%，至每桶 66.53 美元。