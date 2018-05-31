【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到昨日義大利五星運動黨及聯盟黨傳出有意組成聯合政府，使得短期市場擔憂緩解，推動今日台股呈現上漲走勢，收盤台股上漲 53.79 點，漲幅 0.5%；籌碼方面，外資現貨部位賣超 28.75 億元，三大法人現貨部位賣超 34.87 億元。

《國際金融市場焦點分析》

週三義大利民粹政黨準備提交新的內閣名單，嘗試再籌組聯合政府以避免重新選舉，並重申支持義大利待在歐元區，義大利公債殖利率回吐前一日大部分漲幅，另外，紐約輕原油期貨價格也反彈逾 2%，受到激勵金融及能源股強勁反彈，推升美股四大指數全面收高；歐元區政治風險暫緩，歐元大幅反彈逾 1%，而因避險需求消退，日圓及美國公債同步拉回。

《國際商品市場焦點分析》

週三市場傳出 OPEC 及俄羅斯有意維持減產協議至 2018 年底，若有必要將調整減產水準，加上義大利重新為籌組聯合政府努力，以避免歐元區因政治動盪而傷害經濟成長，市場風險情緒再度受到鼓舞，油價大幅反彈收高；美國農業部公布的最新作物進度報告顯示，美國冬麥良率上升 2% 至 38%，雖仍遠低於去年水準，不過似乎未再受近期旱象衝擊而惡化，小麥遭遇獲利了結賣壓拉回。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證