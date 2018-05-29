「大空頭」們的盛宴！義大利股債崩跌 守候多時的對沖基金賺翻了

如果你相信自己的判斷是正確的，那麼請堅持。

這一條交易法則再一次在義大利這個國家身上得到了驗證。終於到來的股債崩盤再一次證明，正確判斷的市場走勢總會到來，一切都只是時間問題。

在此之前，義大利的風險已經被炒作多時。2017 年以來，從橋水做空歐股，到義大利 3 月大選，不斷有負面消息傳出，但反饋到資本市場的程度卻始終有限。

為什麼危機遲遲沒有爆發？現在看來，可能只是因為牛市的尾巴仍然比熊市的開端要更有力一點點——當經濟復甦不再強勁如前，歐元區脆弱的第三大經濟體，就更容易被擊潰。

周一，義大利 10 年期公債殖利率上漲近 21 個基點，義大利富時 MIB 股指跌超 2%，連續第四個交易日下跌。

今年 3 月，義大利大選的贏家是反建制的五星運動黨，和前總理貝盧斯科尼領導的中右翼聯盟。中右翼聯盟中，極右翼北方聯盟黨的得票率最高。

僵持多時後，五星運動黨和北方聯盟黨決定聯手組閣。儘管五星運動黨為了爭取更多的選民，在本屆大選中弱化了反歐盟的色彩，但兩個黨派對歐盟不友好的形象仍然深入人心。

空頭早早開始布局。他們寄希望於義大利的政局不穩定，以及歐洲央行逐漸撤出大規模刺激，押注義大利債券價格下跌。

今年以來，象徵空方力量的義大利公債借貸需求上升了 33%，達到約 333 億美元規模，而同期歐盟其他國家的這一需求僅上升 5%。

據華爾街日報此前的計算，單單上周，上述借入義大利公債的需求就飆升了 12 億美元，令做空力量升至 2008 年以來的最高水平。而同一時段，歐盟其他國家的借債需求下降了 8 億美元。

所以，周一，義大利主要黨派拒絕總統支持的總理人選，有可能在秋天再度大選，資本市場終於出現巨震，並非「火藥桶」的突然爆發。對沖基金早就已經準備好了資金，這是一筆可以預見的財富。

在「終於到來的暴跌」中最大的受益者，包括資管公司 Discovery Capital Management，以及一家不知名的對沖基金，Brevan Howard。

Discovery Capital Management 是「老虎俱樂部」的成員之一，該公司負責人 Robert Citrone，曾在老虎基金供職。華爾街日報稱，Discovery Capital Management 一直在押注義大利債券殖利率上升。

而該報還援引消息人士稱，另一家名不見經傳的對沖基金 Brevan Howard，憑藉押注義大利對德國利差上升，本月實現了 7.5% 的收益，今年以來收益達到 13%，一躍成為全球表現最好的基金之一。這還只是周一大跌前的數據。

義大利的行情或許還不止於此。華爾街日報援引英國對沖基金 Amber Capital 創始人 Joseph Oughourlian 觀點稱，量化寬鬆（QE）已經徹底摧毀了投資者對主權債的風險意識，再加上在目前的政黨領導下，義大利與歐盟的關係始終面臨風險。

「最要命的是，市場還沒有對這一重大政治風險有所覺醒。」