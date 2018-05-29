不再是交易員最愛？越南股市高處墜落23%

彭博社報導，越南股市在 4 月 9 日創下歷史新高 1204.33 點後，開始急走下波進入熊市，截至 5 月 28 日，胡志明證交所指數已從高點暴跌 23%。越南股市在幾週前為今年亞太地區表現最好的，但好景不常，目前成為本季的最大輸家。

胡志明證交所指數從 4 月高點暴跌 23%

位於胡志明市的 ACB 證券機構客戶部門負責人 Tyler Cheung 表示：「市場資金流入量依然較少，市場負面情緒仍然存在，造成此情緒的部份原因是持續的外資出逃，而目前沒有太多可以支撐市場的利多消息。」

由於外資離開市場，胡志明證交所指數在上週損失了今年所有的漲幅，28 日收在 931.75 點，2018 年目前已下跌 5.3%。

根據彭博社編制的數據，外資在 5 月份一直處於淨賣出狀態，僅有 2 天為例外，越南股市指數交易量在 5 月掉至每日平均 1.27 億股，為 2017 年 1 月以來最低水平。

一些投資者在股市崩盤中看到一線希望，他們認為越南股市在歷經連續 5 季的漲幅後，適度的回落為必要的。越南股市指數的本益比目前約為 15.1，接近其 3 年平均 14.5，而該股市的相對強弱指標顯示其處於超賣區域。

週一，胡志明證交所指數中，近 3/4 的個股呈現下跌狀態，銀行業和能源公司的損失最大。