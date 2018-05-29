〈義大利政亂〉義國FTSE MIB指數跌逾2.8%、歐元一度貶至10個月低點

根據路透社報導，義大利政局動盪，導致今 (29) 日歐股下挫，義大利 FTSE MIB 指數跌逾 2.8%；歐元兌美元走貶，一度跌至 2017 年 7 月以來新低。

義大利原內定新總理 Giuseppe Conte 放棄籌組新政府，請辭走人，為穩定政局，總統 Sergio Mattarella 任命前國際貨幣基金 (IMF) 執行理事、經濟學者 Carlo Cottarelli 擔任總理一職，籌組過渡政府。

Cottarelli 表示，他會帶領國家，通過 2019 年預算案，並為明年初的新大選鋪路，若無法獲得國會支持，他將於 8 月後，提前舉行大選。

除義大利外，歐洲另一個「火藥桶」西班牙，也被政治不確定性所籠罩；本週五，西班牙首相 Mariano Rajoy，將面臨不信任投票。

台北時間週二下午 5 點 11 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 1.51%，德國 DAX 指數下跌 1.63%，法國 CAC 40 指數下跌 1.68%，英國 FTSE 指數下跌 1.35%。

義大利 FTSE MIB 指數下跌 2.85%；歐元兌美元跌逾 0.66%，報 1.1545。

稍早，歐元兌美元跌幅一度擴大至 0.8%，報 1.1531，創 2017 年 7 月以來新低。

美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，上漲 0.66%，至 94.81 。

Investing.com 數據顯示，義大利 10 年期公債殖利率續升至 3.146 %。