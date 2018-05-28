義大利政治僵局加劇 總統恐面臨彈劾 歐元走跌

義大利原內定新總理 Giuseppe Conte 日前表示，因總統 Sergio Mattarella 否決由疑歐派學者 Paolo Savona 擔任經濟部長，他決定放棄籌組新政府，請辭走人；上述情況使義大利政治僵局加劇，民粹政黨「五星運動」黨魁 Luigi Di Maio 認為，Mattarella 未維持總統該有的中立態度，應受彈劾。

義大利政治不確定性升高，台北時間週一 (28 日) 晚間 9 點 12 分，義大利 FTSE MIB 指數下跌 2.4%；歐元兌美元下跌逾 0.3%，報 1.1611。

根據 CNBC 報導，義大利右翼政黨「聯盟黨」(League) 與「五星運動」(M5S)，雖在 3 月的議會大選中，占據前 2 名，但皆未取得過半席次，導致國家出現「懸峙議會」；為解決此僵局，兩黨決定推舉政治素人、法學教授 Giuseppe Conte，出任新總理一職；未料，Mattarella 對內閣人選的否決，使 Conte 選擇走人。

Di Maio 在接受媒體採訪時直言，義大利距離建立新政府，僅一步之遙，卻因內閣人選有 1 位疑歐派經濟學者，而遭遇阻撓。

Di Maio 主張，Mattarella 未維持總統該有的中立態度，應以叛國罪彈劾他。

Mattarella 則解釋道，作為義大利總統，他有權阻止不適當的內閣人選提名，以免對國家造成傷害。