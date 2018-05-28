IMF前官員「救火」 出任義大利過渡總理

義大利原內定新總理 Giuseppe Conte 放棄籌組新政府，請辭走人，為穩定政局，總統 Sergio Mattarella 任命前國際貨幣基金 (IMF) 執行理事、經濟學者 Carlo Cottarelli 擔任總理一職，籌組過渡政府。

根據 CNBC 報導，Cottarelli 表示，他會帶領國家，通過 2019 年預算案，並為明年初的新大選鋪路，若無法獲得國會支持，他將於 8 月後，提前舉行大選。

台北時間週一 (28 日) 晚間 9 點 46 分，義大利 FTSE MIB 指數下跌 2.4%；歐元兌美元下跌逾 0.2%，報 1.1622。

義大利原內定新總理 Conte 日前指出，因總統 Mattarella 否決由疑歐派學者 Paolo Savona 擔任經濟部長，他決定放棄籌組新政府，請辭走人；上述情況使義大利政治僵局加劇，民粹政黨「五星運動」黨魁 Luigi Di Maio 認為，Mattarella 未維持總統該有的中立態度，應受彈劾。

Di Maio 在接受媒體採訪時直言，義大利距離建立新政府，僅一步之遙，卻因內閣人選有 1 位疑歐派經濟學者，而遭遇阻撓。

Di Maio 主張，Mattarella 未維持總統該有的中立態度，應以叛國罪彈劾他。

Mattarella 則解釋道，作為義大利總統，他有權阻止不適當的內閣人選提名，以免對國家造成傷害。