特斯拉將在中美歐大建超級充電站

28日，據汽車網站Electrek消息稱，特斯拉汽車公司首席執行官伊隆·馬斯克(Elon Musk)已經兌現了承諾，該公司推出了超級充電站網絡更新地圖，以展示2018年至2019年超級充電站網絡的擴張計劃。

更新圖上顯示，大多數計劃建造的超級充電站主要位於北美、歐洲和中國。特斯拉目前在美國擁有1260個超級充電站，全球數量超過9800個。

本月早些時候，Electrek報道稱特斯拉的超級充電站網絡2018年以創紀錄的速度增長，馬斯克還補充說，特斯拉正在建設或處於申請許可階段的超級充電站還有數千個。

特斯拉也改變了新充電站投入使用的時間框架，具體到“2018年夏天”、“2018年秋季”或“2019年”。在加拿大，特斯拉已經小幅度更新了它的跨加拿大路線，但仍然無法到達紐芬蘭。

此外，由於部分超級充電可能在今年夏季以後建成，為此它們可能具備Supercharger V3的更快充電功能。馬斯克此前表示，特斯拉計劃在“今年夏末”推出更強大的充電系統。

來源：DoNews

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