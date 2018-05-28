【港股解碼】國泰君安國際2018投資高峰論壇之熱門話題全擊破

隨著中國經濟進入新常態，國家積極進行“一帶一路”建設及粵港澳大灣區發展等工作，使市場迎來新的發展機遇。 5月24日起一連兩天，國泰君安國際2018投資高峰論壇於深圳盛大舉行，論壇邀請到政界人士、上市公司代表和權威學者就今年的熱門話題──「同股不同權引領相關金融新方向」 、「大灣區發展與機遇」及「中美貿易關係發展趨勢」展開深入討論，使內地及香港投資者對當前的市場環境有更加全面的了解和認識。

就港交所同股不同權新規的落地，安永會計師事務所審計部合夥人李釗光錶示，同股不同權是香港市場吸引內地乃至世界企業考慮前來的其中一個因素，同股不同權可以給投資者和市場一個更好的選擇，也更有保障。他認為同股不同權可以幫助對公司有感情的創業團隊去更好地穩定公司。

同股不同權架構充分考慮小股東利益

至於市場普遍關心的同股不同權架構如何保護小股東的利益方面的問題，香港交易所上市推廣部副總監鐘創新表示，在設計AB股同股不同權架構時已有一些謀劃來保護小股東的利益，比如設立上限1：10的投票權。他介紹稱，AB股老闆持股最多是10倍，這跟美國是不一樣的，美國會設二三十倍，甚至其他小股東沒有這個權利，在香港則封頂十倍。

在這個範圍可以理解，創始人或者在公司內部有主要貢獻的重要人物、高管團隊，可能是公司的核心，所以在這次同股不同權架構當中的有關投票權只是給予公司的執行董事（只給個人，不能轉讓），可以逐步讓公司有一定的靈活度，同時也可以保護投資人，尤其是小股東的利益。

鐘創新同時表示，同股不同權也可以把香港的資金優勢利用起來，讓那些新經濟公司多一個選擇，希望他們能選擇在香港進行IPO：“因為現在的AB股架構是新經濟公司覺得非常重要的一點。”

大灣區發展：打通生產生活要素的流動

在圍繞大灣區的發展與機遇議題的論壇上，香港特區政府內地經貿合作諮詢委員會貿易配套措施專責小組召集人方舟表示，對於大灣區的規劃目的就是期望把大灣區發展成擁有國際整個分工領導核心的地方，同時進一步研究一國兩制下如何打通灣區內生產和生活要素的流動，以配合整體國家發展，維護港澳繁榮穩定。

方舟認為，大灣區的發展將重點推動金融、科技行業、灣區內重大基礎設施的跨境協調，以及與生活相關的領域，如醫療及教育行業等。那麼傳統金融行業又該如何把握大灣區的發展機遇呢？對此，廣東省粵港澳合作促進會金融專業委員會副主任張江亭認為，創新金融亦離不開傳統領域，建議傳統金融業可通過對產品架構、設計以及科技應用等方面入手從本質業務進行延伸。

中美貿易關係：摩擦與分歧不可避免

而近來中美貿易關係的發展走向一直是全民關注的話題，在此次論壇“中美貿易關係發展趨勢”議題中，中國人民政治協商會議第十二屆廣東省委員林至穎談到，這次中美貿易談判有了一個初步的協議，而核心問題還是中國對美國的出口，當中也提到中美中間純貿易的交往，中國比較重視對知識產權的保護，另外也涉及關稅壁壘及非關稅的問題。他指出，美國一直以來都是以商業立國，而且川普之所以可以當選總統也是因為對實體經濟的關注，所以現在中美的關係也與此次選舉的支持力量有關，川普從一個商人的角度也希望從此次談判中拿到一些好處。

此次雙方談判達成的一定共識中，包括從中國擴大農產品和能源進口，中國做出的讓步，以及未來可能整體減少貿易順差，和未來知識產權的保護。但此次涉及比較有限的製造品等還要繼續討論，那麼在目前中美的談判之下未來是否還有可能出現分歧呢？

對此，珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻博士就認為，在未來一段時間有很多方面希望可以繼續談判下去，談判過程也不能避免可能會有一些摩擦和分歧，比如美國要中國減少貿易逆差，但是具體要減多少，美國和中國會有不同的意見。他表示，中國在發展過程中也有經濟層面的考慮，包括產業的轉型升級，側改革等，也有本身的考慮，所以具體要減少多少也是有分歧的。

另外對於知識產權的保護，中美也有不同的考慮角度，陳文鴻表示，美國希望馬上有一些項目立刻實施，但是中國的專利法等都需要根據中國的國情逐漸推進的過程，這也是分歧所在。而服務貿易方面也是有很大的分歧的，美國希望向中國提供一些與服務貿易有關的，信息服務、金融服務等與專業有關的服務。

就中美雙方的談判而言，林至穎認為，如果“貿易戰”爆發，不僅在經濟和政治層面，國際的最新格局也會因而有所變化。從經貿角度而言，美國過去幾十年消費品很依賴中國製造，全國供應鏈都依賴中國，但是現在美國越來越多的品牌或者零售商也會轉移到東南亞國家或者非洲國家去做生產。

在消費層面，購買奢侈品等高價值的產品數量是下降的，有下游趨勢，一方面因為中國商品製造成本上升，或者人民幣升值等因素，也有東南亞的供應較廉價的關係。林至穎表示，現在美國的電商發展像中國一樣越來越快，他們對於產品供應的靈活性也在不斷調整和改變，但是在電商方面還是中國的供應商反應更快，所以中國工業也在不斷地轉型中，從對中國消費品的依賴，到減少對美國的商品出口，賣到一帶一路國家等解決貿易商的問題。

總的來說，他認為在目前“你中有我，我中有你”的局勢下，全面的貿易戰不見得會有，因為世界在改變，中國和美國都在發展，而未來不可預料。

作者：彭小留

編輯：張駿芬 賀秋霞

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