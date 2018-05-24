王毅：希望中美雙方相互開放市場 保護知識産權

當地時間2018年5月23日，國務委員兼外交部長王毅結束訪問阿根廷回國途經華盛頓同美國國務卿蓬佩奧舉行會晤。雙方就中美關系及共同關心的問題深入交換意見。

王毅表示，面對國際形勢日趨復雜多變，中美關系保持健康穩定發展更為重要。雙方應共同做好幾件事。

一、充分發揮兩國元首的戰略引領作用，為中美關系定向。雙方團隊應認真落實習近平主席和特朗普總統達成的重要共識，同時辦好四個高級别對話，加強戰略互信，減少戰略誤判，確保中美關系沿著正確軌道行穩緻遠。

二、不斷深化兩國在廣泛領域的互利合作，為中美關系壓艙。中美經貿合作本質是互利共赢。希望雙方加緊將幾天前經貿磋商取得的重要共識落到實處，通過做加法而不是減法解決貿易不平衡，相互開放市場，保護知識産權。

三、妥善處理分歧和問題，為中美關系清障。希望美方與中方相向而行，相互尊重彼此重大利益，以建設式方式管控和處理分歧。美方尤要認請“台獨”勢力的嚴重危害性，恪守堅持一個中國原則和中美三個聯合公報的承諾，維護中美關系大局和台海和平穩定。

四、拓展在地區和國際事務中的合作，為中美關系擴容。雙方要加強在朝鮮半島、阿富汗等問題上的協調，推動熱點問題的政治解決，深化在反恐、網絡安全、打擊跨國犯罪等事務上的合作。

蓬佩奧說，美中是世界上具有重要影響的兩個大國，也是全球前兩大經濟體，兩國關系十分重要。雙方存在一些分歧，同時也擁有拓展合作的巨大機遇。美方認為，美中關系不應是零和關系，願與中方共同努力，推動美中關系不斷改善和發展。特朗普總統十分珍惜同習近平主席的良好工作關系和個人友誼，期待同習主席繼續保持密切溝通和聯系。

蓬佩奧說，在台灣問題上，美方堅持一個中國政策的立場沒有變化。關於經貿問題，美中經濟團隊前不久進行了建設性磋商，希望雙方加緊努力，將有關共識予以細化和落實，使美中兩國人民都從中受惠。

雙方還就當前朝鮮半島核問題交換了意見。王毅錶示，半島核問題的實質是安全問題，中方始終主張美朝之間就此開展直接對話接觸，一直為此搭台鋪路，創造條件。王毅說，最近一段時間，半島局勢打破多年僵局，迎來實現無核化的歷史性機遇。我們鼓勵美朝雙方堅定對話決心，如期實現最高領導人會晤，防止半島局勢的積極變化再次被打斷。中方願同各方共同努力，為此創造有利環境和氛圍。

蓬佩奧表示，美方高度評價中方在半島核問題上所做努力，感謝中方為美朝對話所發揮的積極作用。

來源：外交部網站

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