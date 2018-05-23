法興：股債雙輸 才是投資人最擔心的問題

高盛分析師 Ian Wright 近期報告指出，利率上行本身不足以使股市下跌，關鍵在於經濟增長。但「到某個點，更高的利率將不再是經濟增長改善的信號，而是財政狀況緊縮的信號，將對增長帶來壓力。」 不過 Wright 認為，「未來 12 個月，增長還將保持強勁，更高的利率本身將不足以推動股市周期突然轉向， 但是收益可能會減少。」

金融部落格 ZeroHedge 指出法國興業銀行 Andrew Lapthorne 的報告就沒有那麼樂觀。Lapthorne 認為，投資者目前最擔心的是同時損失在股市和債市的投資。

Lapthorne 指出，「去年支撐美股的兩個因素是美元疲軟，以及相對低迷的債券殖利率，...... 但今年這些因素正在發生逆轉，市場也做出了相應的回應。」

首先受到衝擊的是新興市場。Lapthorne 寫道，目前新興市場已經出現放緩跡象，由於美元的走高，新興市場受到的衝擊比 2008 年金融危機還要嚴重。上周摩根斯坦利新興市場拉美指數下跌 5.9%，債市表現也平平。彭博巴克萊債券指數今年以來已經下跌 3.9%。

此外，由於金融環境的收緊和殖利率的大幅上漲，令那些對通膨和利率敏感的商品－－煙草、電信、家居用品和飲料在上個月成為全球股市最大的輸家。 Lapthorne 稱，「投資者現在陷入兩難境地，既想避免質量較高股票的高估值，又要平衡價值低的股票帶來的資產負債表風險。」

這種情況下，高利率觸發股市的大規模拋售也僅是時間問題。Lapthorne 寫道，」即使已經使用了所有辦法來刺激資產市場，一些長期資產市場的問題並未得到解決，比如投資組合中實際殖利率的下降。儘管這些年資產市場從量化寬鬆中受益，但近 5 至 10 年來，所實現的回報率卻持續走低。 」

利率上升，金融環境趨緊，加上股票庫藏股擴大壓縮債券投資空間，美國公司債今年以來表現糟糕。摩根大通上周五報告指出，過去一百天裡，美國公司債的表現在 2000 年以來排名倒數第三。高評級的公司債尤其受傷。信貸質量更高的公司債通常殖利率更低，而且久期較長，這令它們對利率的變動更加敏感。ICE BofAML 指數顯示，截至上周，持有高評級公司債的投資者今年以來已經虧損 3.8%。這是約 20 年來高質量公司債最糟糕的表現。

上周五高盛首席美股策略師 David Kostin 認為，在 10 年期美國公債殖利率達到 4% 以前，投資者都不應為借款成本上升及其對股市估值的影響擔心。