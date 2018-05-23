川普對美中談判不滿意、川金會恐生變 道瓊期指一度下跌200點

美國總統川普稱，他對美中貿易談判不滿意，且原定 6 月 12 日舉行的「川金會」，可能延期；受上述消息影響，今 (23) 日美股盤前，指數期貨走跌，道瓊期指一度下跌 200 點。

根據 CNBC 報導，美東時間週三凌晨 3 點 38 分左右，道瓊期指下跌 143 點，之後跌勢擴大。

台北時間週三下午 5 點 07 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 200 點 (0.80%)，標普 500 期指下跌 0.66%，那斯達克期指下跌 0.97%。

川普日前表示，他對美中貿易談判並不滿意，在中興通訊的制裁問題上，兩國也未達成協議。

川普指出，他和北韓領導人金正恩的峰會，可能無法如期於 6 月 12 日舉行，或許會延期。

美中貿易不確定性仍在，週二美股走低，道瓊工業指數收跌 178.88 點 (0.72%)，至 24834.41 點；那斯達克指數收跌 15.58 點 (0.21%)，至 7378.46 點；標普 500 指數收跌 8.57 點 (0.31%)，至 2724.44 點。

美東時間週三上午 10 點，美國商務部將發布 4 月新屋銷售數據；週三稍晚，聯準會 (Fed) 將公布 5 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄。